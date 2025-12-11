La imagen de los referentes políticos en Río Negro: entre liderazgos personales y demandas de cambio

Un informe reciente revela la imagen de la gestión provincial, valoración de liderazgos locales y cuáles son los intendentes mejor vistos.

El 2025 cierra con un panorama político provincial sin grandes referentes y con la necesidad de renovaciones. Sin grandes referentes en el horizonte, muchos esperan para dar el zarpazo para picar en punta en 2027. El reciente "Balance Río Negro 2025" , realizado por la consultora Mercados & Estrategia, reveló las percepciones e inquietudes de los rionegrinos.

El informe final de las encuestas realizadas, entre el 24 y 28 de noviembre, traza un mapa crítico del estado de la percepción pública hacia gobernantes e intendentes de la provincia y revela que la política rionegrina está en pleno momento de reconfiguración .

La encuesta refleja un momento crítico tras la derrota de JSRN en las últimas elecciones legislativas: el 52% de los rionegrinos quiere un cambio en 2027 frente al 34,4% que prefiere continuidad. El gobernador Alberto Weretilneck mantiene una imagen dividida, el vicegobernador peronista Pedro Pesatti se posiciona como referente del rechazo al presidente Javier Milei y Anibal Tortoriello , senador recién electo, consolida su crecimiento. La polarización nacional se replica en la provincia y los hermanos Soria siguen siendo la principal referencia del peronismo, aunque con alto nivel de rechazo y sin competidores aparentes.

Weretilneck: con fuerte imagen personal

Alberto Weretilneck transita una gestión con vaivenes. Si bien mantiene una imagen personal sólida, con casi 47% de evaluación positiva, el gobernador arrastra un diferencial negativo y la gestión provincial no logra traducir ese capital simbólico en resultados concretos para una mayoría de rionegrinos.

El estudio muestra que, aunque aspectos como liderazgo, cercanía y carisma siguen siendo valorados (con puntuaciones por encima de 3 sobre 5), su gestión se ubica por debajo del punto medio en áreas clave como seguridad, salud, educación y desarrollo productivo.

weretilneck dia de la policia Weretilneck en el acto del Día de la Policía en Los Menucos.

Este contraste es uno de los grandes desafíos para el gobierno provincial y para el partido provincial que el preside. Además, más de la mitad de los encuestados, el 52%, expresa que quiere un cambio para 2027, superando al 34,4% que prefiere continuidad de Weretilneck.

Intendentes: Buteler, Rossi y Minieri lideran

Donde hay certezas más optimistas para el oficialismo local es en la valoración de algunos intendentes, con datos que subrayan la importancia de la gestión municipal en la percepción ciudadana:

Rodrigo Buteler (Cipolletti) encabeza el ranking con un 64% de imagen positiva , consolidándose como uno de los referentes territoriales mejor valorados de toda la provincia.

Muy cerca, Enrique Rossi (Cinco Saltos) (63,6%) y Duilio Minieri (Río Colorado) (61,2%) se ubican también en la parte alta de la evaluación, destacando la eficacia y cercanía de estos mandatos con las preocupaciones diarias de la ciudadanía.

Personalidades como Luis Albrieu (Villa Regina) y María Emilia Soria (General Roca) también superan el umbral del 50% de aprobación.

ranking d eintendentes

Sin embargo, no todos los jefes comunales gozan de buena imagen: intendentes en ciudades como Viedma (Marcos Castro), Allen (Marcelo Román) o San Antonio (Adrián Casadei) registran indicadores de aprobación muy bajos, lo que evidencia un malestar municipal persistente en ciertos sectores de la provincia.

Panorama de las figuras provinciales

La encuesta también dibuja un mapa interesante de cómo perciben los rionegrinos a las principales figuras políticas para 2027:

Aníbal Tortoriello emerge como el dirigente con mejor imagen entre los líderes provinciales, con cerca de 44,6% de valoración positiva . Esto lo posiciona como un actor clave hacia las elecciones del 2027, algo que ya ha expresado como deseo: ser gobernador.

En el sector peronista, María Emilia Soria supera el 40% de valoración positiva, aunque con importante espacios de resistencia entre el electorado. Hoy, la apuntada por el peronismo para competir por la gobernación.

Pedro Pesatti , actual vicegobernador, tiene un reconocimiento menor, con cerca del 32,5% de valoración positiva, pero con margen para crecer si consolida presencia pública. Su posición anti Milei, lo posiciona como un actor fuerte en la oposición de cara a las nacionales del 2027, hoy algo alejado de Weretilneck.

Entre los peor evaluados, se encuentran la ex gobernadora Arabela Carreras, Lorena Villaverde, y Martín Soria, con una combinación de victoria electoral reciente pero con imagen negativa significativa.

Este panorama revela una polarización de sentimientos hacia los líderes políticos, donde figuras emergentes y con mayor cercanía territorial están captando energías favorables, mientras que otras figuras tradicionales enfrentan desgaste.

Un dato no menor, es la imagen positiva de Javier Milei en Río Negro, con el 53,2% de aceptación, algo que es clave a la hora de sumar votos en la provincia. El candidato que este apuntalado por el líder libertario en 2027, cuenta con un importante colchón de votos.

imagen de lideres rionegrinos

Preocupaciones ciudadanas y sentimientos hacia los gobiernos

Los datos de Balance Río Negro 2025 muestran que las principales preocupaciones de la gente están alineadas con el bolsillo: incertidumbre económica personal, bajos sueldos, inflación, tarifas y seguridad encabezan la lista.

Ese malestar se traduce en un fuerte descontento con el gobierno provincial —a pesar de que la esperanza y el optimismo superan a la bronca— y un menor nivel de confianza en la gestión general. El electorado mira 2027 con una mezcla de exigencia y pragmatismo, donde cuestiones económicas y de seguridad marcarán tendencia en las preferencias y lealtades.

Sin dudas, tal como pasa a nivel nacional, no hay nombres resonantes y que traigan frescura a la política. Sin dudas, tanto el partido gobernante (JSRN) como el peronismo deberán afinar estrategias para apuntalar a los que ya están o buscar nombres nuevos que puedan salir a enfrentar a quienes hoy se alinean con los libertarios y que parecen llevar la ventaja.