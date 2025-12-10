Rodrigo Buteler y sus dos años de gestión: el balance, lo que viene y ¿la reelección?

El intendente analizó la primera mitad de su mandato y fijó la prioridad para lo que viene. No confirmó si se presentará en 2027 para buscar otros cuatro años como intendente.

El intendente Rodrigo Buteler cumplió la primera mitad de su mandato en el Municipio haciendo un balance positivo y con la mirada "en lo que queda por hacer" en la "cuenta regresiva" hasta el fin de su gestión. Valoró el orden en las cuentas del Municipio de Cipolletti y planteó que el desafío es generar las condiciones para que lleguen inversores y más familias.

"Cada fin de año te invita a reflexionar, porque viene el verano, que baja la actividad. Es el momento para definir dónde hay que cambiar de rumbo porque ahora entramos en cuenta regresiva: cumplimos medio mandato. Tenemos que ordenar la gestión en el corto, mediano y largo plazo y la de corto plazo, es que en dos años te vas: quedan dos años para consolidar algo que se va a terminar", analizó Buteler.

El intendente de Cipolletti se mostró conforme con sus primeros dos años de gestión valoró especialmente el orden de las cuentas públicas que permite financiar obras públicas y el trabajo para ordenar la convivencia en las calles. A partir de esa base, consideró necesario avanzar con obras de infraestructura y, especialmente, mejorar las condiciones para que lleguen inversiones de la mano de Vaca Muerta.

"Nosotros tenemos claro qué queremos hacer en cada sector de la ciudad y lo que nos falta es agilizar la burocracia interna para avanzar con obras, inversiones y loteos privados en las zonas que creemos que deben destinarse a cada actividad", dijo Buteler a LU19.

El titular del Ejecutivo advirtió que Cipolletti crecerá en función de las comodidades que otorgue no solo para la llegada de más empresas, sino en las facilidades que ofrezca para la construcción de viviendas y la vida cotidiana. "Si la ciudad tiene viviendas sin conexión interna o con las ciudades vecinas nadie va a querer venir a Cipolletti", afirmó.

"Tenemos un proyecto de ciudad y muchos proyectos privados, pero tenemos que agilizar la burocracia interna. Para eso sabemos que necesitamos más profesionales y hacer una inversión grande en tecnología. Logramos la licencia de conducir online y el trámite de la habilitación comercial, pero nos falta bajar la burocracia en otros trámites", explicó.

"Queremos que las familias que lleguen se instalen en la zona urbana y no en las chacras. Y para eso tiene que ser una ciudad vivible. No puede demandar mucho tiempo ir de un lugar a otro, por eso tenemos un plan vial histórico de asfalto y rotondas. Y necesitamos que se resuelva la situación de las rutas nacionales que nos conectan con Fernández Oro, Neuquén y Vaca Muerta. Esperemos que Nación nos dé una respuesta", manifestó Buteler.

Buteler y la reelección, un guiño sin confirmación

A dos años del final de mandato, el interrogante sobre la reelección se instala con facilidad. En ese sentido, el referente de Juntos Somos Río Negro se mostró expectante, pero sin confirmaciones. "Para que lo que uno hace perdure en el tiempo no tengo dudas que se necesitan ocho años de gestión. Hay una elección en el medio para que la gente confirme el rumbo que quiere para el Municipio", respondió ante una consulta directa por la búsqueda de un nuevo mandato.

"El sistema está armado para que sean ocho años de gestión con una validación de por medio", dijo Buteler, al tiempo que resaltó que en Cipolletti hay antecedentes de intendentes que no lograron ser ratificados por la ciudadanía. "Pasó con (Abel) Baratti y con (Aníbal) Tortoriello, pero uno apuesta a estar ocho años", concluyó.