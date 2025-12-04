Rodrigo Buteler proyecta $30 mil millones para obras en Cipolletti: "Vamos a tener proyectos en todos los rincones"

El intendente envió el proyecto de presupuesto para el 2026 al Deliberante. A los $30 mil millones de recursos propios hay que sumar inversiones de Provincia y obras con créditos internacionales.

El Municipio de Cipolletti invertirá 30 mil millones de pesos en obras públicas durante el 2026. Así lo anunció el intendente Rodrigo Buteler tras presentar el presupuesto 2026 en el Concejo Deliberante . El cálculo de gastos del gobierno municipal para el año próximo supera los 81 mil millones de pesos .

" Esto se hace con financiamiento pura y exclusivamente propio , gracias a los contribuyentes que nos acompañan todos los meses con las tasas. Al administrarla de manera austera y eficiente tenemos obra pública sin ningún tipo de endeudamiento. Si a esto le sumamos las obras provinciales y con financiamiento internacional vamos a tener obras en todos los rincones".

Desde el Ejecutivo cipoleño se destacó que el 37% del total del presupuesto está destinado a la obra pública, "lo cual se traduce en la mejora de la infraestructura de la ciudad, y una mejor calidad de vida para los cipoleños".

El proyecto de presupuesto para el 2026 fue presentado al Concejo Deliberante e ingresará formalmente para el debate en comisión en la próxima sesión, que se realizaría la próxima semana.

El 2026 será un gran año para Cipolletti con la ejecución de un histórico Plan de 214 cuadras de asfalto, nuevos espacios públicos (deportivos y sociales), más iluminación led, mejores accesos viales a la ciudad y en la ciudad, nuevas escuelas. Un año con una gran inversión para ordenar y modernizar la infraestructura de la ciudad.

Aporte de Provincia al presupuesto de los municipios

El presupuesto provincial presentado por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026 asigna un 15% de la inversión provincial directamente a los municipios y comisiones de fomento, combinando obras estratégicas y recursos a través de la coparticipación. La propuesta consolida un esquema de acompañamiento estable, sostenido por cuentas ordenadas y una Provincia que vuelve a invertir en cada localidad.

“No hay municipios sin provincia ni provincia sin municipios: somos el mismo proyecto al servicio de las familias rionegrinas. Así como este año transferimos puntualmente los recursos que les corresponden, lo haremos el próximo año. Y además vamos a invertir en obras y acciones que acompañen el esfuerzo de cada intendencia, porque esta provincia se construye trabajando juntos”, afirmó el gobernador.

ECP WERETILNECK (1) Estefania Petrella

El fortalecimiento municipal se apoya en una situación fiscal equilibrada: creció la recaudación propia, bajó el endeudamiento y se redujo el stock en moneda extranjera. Esto permite sostener asistencia directa, fondos específicos y apoyo técnico a municipios y comisiones de fomento, sin distinción. “Río Negro tiene un camino y un rumbo, y lo construimos todos los días con diálogo, respeto, integración y sensibilidad”, remarcó Weretilneck.