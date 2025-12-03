Las Perlas: ¿Nuevo corte en el puente Lembeye por el mal suministro de agua en los próximos días?

Vecinos de Las Perlas se reunirán para definir si vuelven a protestar por los problemas en el suministro de agua. No descartan un nuevo corte en el puente.

En la comunidad de Las Perlas, los años pasan y se mantienen los problemas de fondo relacionados con la provisión de agua.

Vecinos de Las Perlas se reunirán este sábado 6 de diciembre para evaluar los trabajos concretados por el Municipio para mejorar el suministro de agua en el barrio Costa Esperanza y otros sectores poblacionales. Al presente, prevalece un ánimo negativo, por lo que se podrían resolver nuevas protestas. Así, se podría realizar un nuevo corte en el puente Lembeye.

Las autoridades de la comuna impulsaron tareas de mejora de las instalaciones donde se concentra y luego distribuye el agua disponible en la comunidad perlense. La mayor parte del líquido proviene de captaciones en el río Limay, pero también se extrae de perforaciones en el subsuelo, mediante el bombeo hacia la superficie.

De acuerdo con fuentes vecinales consultadas, los pobladores que han venido efectuando gestiones e impulsando reclamos para conseguir soluciones a los problemas de la falta total o parcial de agua no están conformes con los trabajos concretados a instancias del Municipio. "Sigue habiendo familias que no disponen de agua", se enfatizó.

protesta las perlas municipio (3) Los pobladores de Las Perlas han efectuado este año muchas gestiones y reclamos para que se mejore la provisión de agua. Gentileza.

Sostienen que los arreglos introducidos no serían completos y, en cambio, parecerían haber sido concebidos para dar una respuesta a medias. Y esto no se atribuiría a mala voluntad o desinterés por los planteos perlenses, sino a lo que se considera una manifiesta predisposición a no invertir en el desarrollo de la comunidad.

Por tal motivo, como se acercan las fiestas de fin de año y luego el tradicionalmente vacacional mes de enero, los vecinos más afectados tienen planificado reunirse este sábado, en buscar de resolver el camino a tomar ante lo que, por el momento, se considera una respuesta incompleta del Municipio.

En Las Perlas exigen respuestas

No quieren que la Navidad y el Año Nuevo, con su poder festivo, distraiga a la gente común de Las Perlas y a los funcionarios de la comuna, al punto de sumir en el olvido las demandas existentes. Por eso, después del encuentro que está pautado, renovarán sus requerimientos a las autoridades municipales en el par de semanas de actividad que quedan antes que las celebraciones acaparen la atención general.

Si se decide retomar las protestas, se piensa, por lo menos hasta ahora, que la opción de volver a cortar el tránsito de camiones con áridos por el puente Lembeye sería lo ideal, pero se podría interrumpir también el paso de camiones cargados con fruta. Esto afectaría, en particular, al transporte de la producción de la familia Cervi, justo cuando este tipo de cargamento más urge llevarlo a destino.

Los pobladores disconformes esperan que el intendente Rodrigo Buteler se avenga a brindar una solución más de fondo que la que se ha implementado hasta ahora. No quieren ir al choque, pero no eludirán la posibilidad de un nuevo conflicto.

Temor de un verano caliente

Es que los días van acercando cada vez más el esplendor del verano, con las altísimas temperaturas que se dan en Las Perlas y en toda la región. No contar con un suministro de agua en las cantidades que se necesitan y, además, con garantías de que no habrá interrupciones en el servicio, resulta de vital importancia para los perlenses.

En el fondo, nadie en Las Perlas es ajeno a la verdad de que la solución permanente pasa por la construcción de una planta potabilizadora y por la realización de una red de distribución de calidad y unificada. Pero este planteo, con ser imprescindible, se sabe lejano por la crisis provincial y las carencias de fondos públicos.