Ya está preso el docente abusador de Balsa Las Perlas y con vigilancia estricta por el riesgo de fuga

José Ruffa Saraspe fue condenado por doce casos de abuso sexual en la Escuela 247. Tiene antecedentes de fuga.

El ex docente rionegrino fue detenido en Catamarca, luego de pasar 16 días prófugo de la Justicia.

La Justicia de Río Negro informó que José Gregorio Ruffa Saraspe comenzó a cumplir la condena de 13 años y seis meses de prisión por doce casos de abuso sexual durante el dictado de clases en la Escuela N°247 de Balsa las Perlas . El hombre fue capturado en Catamarca, tras pasar 16 días prófugo de la justicia .

Este miércoles se realizó la audiencia bajo la modalidad virtual y contó con la participación de las familias de las víctimas . En el juicio, se lograron comprobar 12 hechos contados por siete estudiantes menores de edad a través del sistema de cámara Gesell.

La Fiscalía solicitó en la audiencia que todas las partes involucradas en el proceso hagan entrega de las cámaras Gessell de los niños y niñas víctimas para su posterior destrucción tal como indica el protocolo al finalizar un proceso judicial de estas características.

El pedido de cuidados especiales para Ruffa

Además, remarcó la necesidad de informar al Servicio Penitenciario Provincial acerca de la conducta procesal del condenado para que se le brinde un cuidado especial durante el cumplimiento de la pena.

1761767685113-los-abusos-fueron-cometidos-las-clases-la-escuela-247-balsa-las-perlas Durante el dictado de clases se lograron comprobar 12 hechos de abuso sexual contados por siete estudiantes menores de edad a través del sistema de cámara Gesell.

La querella en representación de las familias, respaldó el planteo del Ministerio Público al considerar de suma importancia mantener una vigilancia estricta sobre Ruffa Saraspe para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la sentencia ya confirmada.

El magistrado revocó la rebeldía y la orden de captura que seguían vigentes, tras confirmar su detención efectiva y se formalizó la intervención al Juzgado de Ejecución N°8 para iniciar desde hoy el cumplimiento y cómputo de la pena.

Además, el juez ordenó notificar al Servicio Penitenciario Provincial para definir el establecimiento donde cumplirá la condena, con la advertencia de su antecedente de fuga. Actualmente permanece alojado en Viedma, a la espera de su destino definitivo dentro del sistema penitenciario.

En la Escuela Nº 247 se recibió con alegría la solución para su problema. El docente fue condenado a 13 años y 6 meses por los casos de abuso sexual durante el dictado de clases en la Escuela N°247 de Balsa Las Perlas.

El condenado se había fugado a Catamarca

La Corte Suprema de Justicia había confirmado la condena contra el ex docente rionegrino el jueves 23 de octubre. Al día siguiente, la policía intentó detenerlo, pero el condenado ya no estaba en su domicilio, fijado en Alberdi, Tucumán.

La localización y detención del condenado se realizó por un trabajo en conjunto de la Oficina de Litigación del Ministerio Público de Río Negro con la Policía de Investigaciones de Catamarca. La confirmación de su detención se informó minutos después de las 21 de este viernes 7, tras pasar 16 días prófugo de la justicia.

docente abusador prófugo capturado en catamarca El ex docente rionegrino fue detenido en Catamarca, luego de pasar 16 días prófugo de la Justicia.

Según informaron fuentes judiciales, los primeros días de octubre, Ruffa estaba en libertad a la espera de la revisión final de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras esperaba la decisión del máximo Tribunal, el hombre debía cumplir medidas cautelares como la presentación diaria ante la Justicia.

Sin embargo, incumplió las visitas durante tres días consecutivos antes de conocerse la confirmación de la pena a 13 años de prisión. La ausencia prolongada del acusado levantó sospechas sobre una posible fuga planificada.

La insólita habilitación para radicarse en Alberdi, Tucumán

Lo más insólito de la situación es que luego de ser condenado, Ruffa fue autorizado a radicarse en Tucumán, ya que fijó el domicilio en la localidad de Alberdi a 110 kilómetros de la capital provincial. No tenía prisión preventiva ni tobillera electrónica, únicamente debía presentarse dos veces de lunes a viernes, una especie de medida híbrida judicial.

Desde entonces se encontraba prófugo de la Justicia y había sido declarado en rebeldía. La Justicia de Río Negro emitió una orden de captura nacional y pidió colaboración a las fuerzas de seguridad de todo el país para dar con su paradero. El trabajo en conjunto con la Policía de Investigaciones de Catamarca fue clave para la detención del ex docente rionegrino.

En Las Perlas aguardan soluciones para la Escuela 247. Las familias de las víctimas estuvieron presentes en la audiencia realizada este miércoles.

El caso

La investigación por los abusos cometidos a alumnas de la Escuela de Balsa Las Perlas inició en el 2019, a partir de la denuncia radicada por la familia de una niña. A partir de su presentación, otras mamás y papás junto a sus hijos decidieron acercarse a relatar situaciones similares al Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

En el juicio, se lograron comprobar 12 hechos contados por 7 estudiantes menores de edad a través del sistema de cámara Gesell. El tribunal compuesto por los jueves Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano, y Laura González Vitale lo declaró responsable de los “delitos por abuso sexual simple” de menores de 13 años, “agravado por haber sido cometido por el encargado de su educación”.

Los hechos fueron cometidos entre el 2017 y 2019, con alumnos de diferentes grados y en distintos momentos de la clase. Las niñas denunciaron reiteradas situaciones de abuso sexual como toqueteos en sus partes íntimas o sentarlas en sus piernas en el aula, lo que configuró la materia de la acusación.