No quedaron conformes en Las Perlas con refacciones a la provisión de agua

En Las Perlas, los vecinos consideran que las refacciones del Municipio en la planta de agua y cisterna de Costa Esperanza no son lo que se esperaba.

Vecinos de Las Perlas realizaron una evaluación sobre las mejoras en el servicio de agua efectuadas por el Municipio. En la previa, había malestar porque se consideran incompletos y defectuosos los trabajos en la planta de bombeo de Costa Esperanza, donde todavía queda equipamiento viejo y en evidente mal estado.

En particular, en las instalaciones de abastecimiento de Costa Esperanza, que es el barrio más poblado y con más inconvenientes en el suministro, se ha podido observar que no se cambiaron algunas piezas del equipamiento y partes de caños que estaban y siguen rotas.

En consecuencia, siguen existiendo pérdidas de agua que vierten volúmenes considerables en los alrededores. Se ha creado así una charca de amplias proporciones, la que, a su vez, ha dado lugar a una proliferación de yuyos, hierbas y arbustos, con remansos que resultan propicios a la proliferación de mosquitos, moscas y otros bichos, potenciales vectores de enfermedades infecciosas.

AGUA CORRE EN LAS PERLAS OTRA No están conformes los vecinos de Las Perlas con las refacciones que ejecutó el Municipio en el servicio de agua del barrio Costa Esperanza. Los trabajos han sido incompletos. Y las soluciones de fondo siguen esperándose en los barrios NyC y Río Sol, entre otros.

Pero el agua no se empoza ni se extiende lo suficiente como para permanecer en la cima de la barda donde está la planta de bombeo y cisterna, sino que, al contrario, se desborda cuesta abajo por una calle del barrio, creando un cauce permanente que ya ha abierto un surco bastante acentuado.

Arroyuelo en calle de Las Perlas

No es para menos, porque el vertido y el escurrimiento llevan años, sin que se lo haya controlado y erradicado, como sería lo esperable. O incluso, aprovechado, por ejemplo, para el riego de un arbolado que es casi inexistente y que le vendría bien a los habitantes de Las Perlas.

El riachuelo más o menos constante genera charcos y pozones donde la calle lo permite, con la acumulación de barro correspondiente, volviéndose un drama extra para los vehículos que se aventuran a transitar por la arteria.

El vecino Juan Celedón manifestó que se esperaba que las refacciones comprometidas en su momento por el secretario de Gobierno del Municipio, Julio Dijkstra, fueran lo más completa posibles y se había establecido que su concreción debía concluirse antes de finalizar octubre pasado.

Expectativas ante el verano

Lamentó, por ello, que las tareas no hayan cumplido todas las expectativas que tenían los pobladores y, por ello, se teme que a medida que se asienta y se torna más ardua la temporada de los calores puedan registrarse otra vez fallas que dejen sin agua a las viviendas.

Vecinos de Balsa las Perlas no están conformes con las obras realizadas Una vecina de Las Perlas destaca la falta de una reparación integral en la planta de agua y cisterna de Costa Esperanza, donde no se han colocado algunos repuestos y persisten las pérdidas en las cañerías.

La nueva bomba que se instaló está funcionando, pero la apreciable precariedad de las instalaciones de la cisterna y la planta en general disparan los temores de que se produzcan inconvenientes que ya tienen cansados a los vecinos. En ese clima, el mal humor puede dar paso a nuevas protestas, como las que hubo hace un tiempo y que afectaron la circulación por el puente Lembeye, que vincula la comunidad perlense con Neuquén.

Mal humor persistente

En la previa de la reunión de vecinos que se iba a realizar la tarde de este lunes, no se descartaba la planificación de nuevos reclamos, aunque, como suele pasar, al estar el servicio de agua funcionando, más allá de las limitaciones en las reparaciones efectuadas, los ánimos pueden haberse aplacado lo suficiente como para no incidir de nuevo en protestas. Lo que no excluiría la alternativa de reiterar los planteos escritos o telefónicos a las autoridades del Municipio.

En los barrios perlenses hay mucho temor por lo que ocurra cuando el verano se asiente.

Por otro lado, persisten los problemas de provisión a los pobladores con un sistema adecuado en los barrios NyC y Río Sol, que son abastecidos con un camión cisterna.