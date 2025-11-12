Balsa Las Perlas: dan por segura la jubilación del delegado municipal Carlos Aimasso

El delegado municipal en Las Perlas, Carlos Aimasso, tiene ya más de 80 años de edad y hace quince temporadas que representa a la comuna en el lugar.

El delegado municipal en Las Perlas, Carlos Aimasso, concluiría sus funciones a fines de año. Viene postergando su jubilación de la actividad pública hace unas cuantas temporadas, a pedido de los últimos cinco intendentes que ha tenido la ciudad.

A fines de año, el actual titular de la Delegación Municipal de Las Perlas, Carlos Aimasso , planifica dejar su cargo, después de largo tiempo en su ejercicio. El funcionario ya es octogenario y, pese a su edad, puso mucho empeño en la labor que cumple hace más de una década. Sin embargo, se acerca el momento de asumir la jubilación.

En la comuna, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, no confirmó ni rechazó la alternativa y solo dijo que " estamos trabajando en el ordenamiento " de Balsa Las Perlas. "Primero hay que terminar de ordenar otros temas", además que "estamos en el medio de procesos", afirmó.

Sin embargo, en la comunidad ubicada a la vera del río Limay actualmente es vox populi la decisión que tomaría el delegado Aimasso, quien se ha convertido en la última década y media en un vínculo indispensable en la relación del Municipio con los perlenses .

El delegado Carlos Aimasso deslindó responsabilidades. El delegado municipal Carlos Aimasso está vinculado a la comunidad de Las Perlas como funcionario desde 2010.

El funcionario empezó a interiorizarse de la realidad del poblado en 2010, cuando actuó como representante de la comuna en la Mesa Coordinadora que habían propiciado algunos vecinos en procura de efectivizar mejor sus reclamos y para contar con un espacio apropiado para la discusión de soluciones de fondo. Por entonces, era intendente el hoy gobernador Alberto Weretilneck, quien concluyó su mandato en diciembre de 2011.

Pronto, Aimasso pasó a convertirse en delegado municipal, cargo que ocupó en parte de los mandatos de los ex intendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello. Continuó con la responsabilidad durante el mandato completo de Claudio Di Tella y ha proseguido hasta ahora con el actual jefe comunal Rodrigo Buteler.

Identificado con Las Perlas

Varias veces en el pasado, se alteró la habitual tranquilidad institucional en Las Perlas con versiones de que Aimasso estaba por alejarse definitivamente de sus funciones, en particular, por cuestiones de edad. Pero, una y otra vez, las autoridades de turno lo convencieron de seguir trabajando. A él mismo, no le desagradó nunca la idea de persistir en la labor, a raíz de su identificación con los destinos de los perlenses y el conocimiento que ha acumulado sobre su realidad.

En las últimas temporadas, al acentuarse los inconvenientes con servicios como el del agua, las críticas de los pobladores se han multiplicado y focalizado en el Municipio y, en particular, en su delegación, convirtiéndose el funcionario en blanco de cuestionamientos directos, que en ocasiones adoptan formas descarnadas, sin contemplaciones. No han faltado los pedidos de renuncia.

Servicios indispensables para la comunidad

A todo esto, no está demás consignar que en Río Negro es el Estado provincial el responsable del abastecimiento de agua potable. Y de la provisión de electricidad y de gas domiciliario. En la comunidad perlense, la regularización de las prestaciones las viene gestionando el Municipio.

Siendo ya octogenario, a Aimasso le llegó el momento de jubilarse de la actividad. Por lo que ha trascendido, permanecería como delegado hasta fines de diciembre, como para darle oportunidad a las autoridades del Ejecutivo municipal para que adopten los recaudos necesarios para implementar sus lineamientos políticos e institucionales en 2026.

Temporada para definir

Se comenta que sería el propio secretario de Gobierno Dijkstra quien podría asumir la conducción de los asuntos perlenses, al menos, por un tiempo. Esto se verá. Pero con la temporada de verano, es probable que las definiciones se posterguen hasta después del período vacacional. En el Municipio, las licencias del personal suelen concentrarse, en buena parte, en el mes de enero de cada año.

Otra posibilidad es que los anuncios se produzcan cuando se concrete un avance decisivo en el proceso de regularización de las tierras, un asunto en el que Aimasso ha trabajado con ahínco.