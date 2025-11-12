Diego Santilli llegará a Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa ¿Y Weretilneck?

El flamante ministro del Interior de la Nación inició una gira por distintas provincias argentinas, donde mantendrá encuentros con los gobernadores.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , visitará la provincia de Neuquén en el marco de una gira por distintas jurisdicciones argentinas. El flamante funcionario, que había sido candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas, fue designado por el presidente Javier Milei en reemplazo de Lisandro Catalán y, a pocos días de asumir el cargo, anunció un viaje para encontrarse con los gobernadores.

En ese contexto, está previsto que Santilli se encuentre este miércoles con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El jueves está previsto que viaje a Salta, donde se reunirá con el mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz, según información difundida por la agencia Noticias Argentinas.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron que está previsto que el ministro del Interior visite la provincia de Neuquén el próximo sábado para encontrarse con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

MILEI CON GOBERNADORES

Santilli juró este martes en su cargo dentro del gabinete nacional con una agenda enfocada en fortalecer la articulación de la presidencia con los gobernadores.

Tras las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a un encuentro en la Casa Rosada. Aunque Figueroa estaba invitado al evento, no concurrió porque ya tenía programado un viaje a Brasil para asistir a un congreso de energía en ese país. En su lugar, asistió a la reunión la vicepresidenta de la Legislatura de Neuquén, a cargo de la presidencia, Zulma Reina.

Otras reuniones con gobernadores

En medio de las conversaciones por el Presupuesto nacional, Diego Santilli intensificó su agenda política con una serie de reuniones junto a gobernadores. En el último encuentro participaron Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes destacaron la apertura al diálogo por parte del Gobierno.

Llaryora adelantó que no acompañará cambios en la ley laboral si representan retrocesos en los derechos de los trabajadores. En tanto que Orrego respaldó las principales reformas que impulsa la administración de Javier Milei, pero reclamó obras clave para su provincia.

Orrego consideró que “las reformas que plantea el Gobierno son parte de las transformaciones más profundas que quiere llevar adelante” y destacó el rol de los legisladores de su provincia en el Congreso. “Nuestros legisladores aportaron gobernabilidad durante la primera mitad del mandato de Milei”, afirmó.

Después fue el turno de Llaryora, que también se mostró conforme con el encuentro. “Ha sido una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa para dialogar y generar consensos. Lo más importante es encaminar un presupuesto con una visión de progreso y crecimiento. Se hablaron todos los temas (reforma laboral) pero por ahora no hay nada presentado. En mi opinión creo que podemos sacar una modificación de la ley de trabajo sentando a las pymes y al sindicalismo. Si quieren ir en contra de los derechos laborales no cuenten con nosotros".

¿Weretilneck cruzará el puente?

Tras las felicitaciones del gobernador rionegrino a Diego Santili, luego de su nombramiento como ministro del Interior, a través de sus redes sociales, la inquietud y la consulta resulta lógica: ¿Se reunirá Alberto Weretilneck con el funcionario nacional? ¿Uno de los dos cruzará el puente?

LMCipolletti consultó a funcionarios del entorno del gobernador y confirmaron que no habrá encuentro, ya que el mandatario provincial tiene un viaje a Ñorquinco en su agenda del sábado.

"Desde Río Negro vas a contar con todo nuestro acompañamiento y colaboración para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y las provincias. La construcción de consensos y el diálogo federal son el camino para seguir impulsando el desarrollo de la Argentina." había publicado el gobernador.