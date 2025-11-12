Se viene la Noche de las Heladerías: cómo y dónde aprovechar las promos de helados en Cipolletti y Neuquén

Más de 500 heladerías artesanales de todo el país ofrecen promociones el jueves 13 de noviembre. Los detalles para aprovechar los descuentos.

La oferta de helados es atractiva a pesar del clima primaveral que no llega.

Aunque las temperaturas de primavera aún se hacen esperar en Neuquén, la ciudad tendrá una noche dedicada a celebrar el helado artesanal . Por noveno año consecutivo, AFADHYA invita a los fanáticos de este producto a ser parte de la Noche de las Heladerías , la que consideran como ”la más feliz del año”, porque miles de personas se congregan en todo el país para aprovechar las promociones y llevarse sus cuartos de kilo llenos de dulzura.

El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. ” Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande ”, señalaron.

”Desde el Norte hasta el Sur, la representación federal de esta iniciativa, lleva el Helado Artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial” agregaron.

En Cipolletti y Neuquén

En Cipolletti, la heladería Frineve (Mariano Moreno 35) también se sumará a la propuesta con precios y descuentos especiales. En Cinco Saltos, hay promos disponibles en las heladerías Heidi, de Avenida Roca y Chacabuco.

Según el mapa difundido por la Asociación, en la provincia de Neuquén se sumarán dos heladerías artesanales como parte de la estrategia de la Asociación. Sin embargo, es probable que otros locales se sumen también a la iniciativa para imitar a sus competidores.

En Neuquén capital, las promociones de la Noche de las Heladerías están confirmadas en las Heladerías Piré (con su sede de Diagonal Alvear 29, Neuquén Capital). Mientras tanto, en Centenario también habrá ofertas de helado, en Amaretto (Primeros Pobladores 176).

Más que una excusa para disfrutar de un postre, La Noche de las Heladerías busca promover el consumo del helado artesanal, un producto que se distingue por su elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, y por respetar los métodos tradicionales que lo diferencian de las producciones industriales.

El objetivo también es visibilizar el trabajo de los pequeños productores y emprendimientos familiares, quienes, con creatividad e innovación, mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad gastronómica argentina.

Un nuevo sabor, emblema del evento

En el marco del evento, se suelen lanzar sabores especiales pensados exclusivamente para la Noche de las Heladerías. Según trascendió, este año se proponen innovar con un sabor fresco y frutal.

“Cada año en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes. Este nuevo sabor, Frutta D’ Oro, fue creado en conjunto con los maestros heladeros de Afadhya, en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada” destacó el Presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone.

Y agregó: “La nueva receta es un sorbete, helado al agua, con una combinación vibrante de mango, banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”

Semana del helado artesanal

Además, del 10 al 16 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) celebrará en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”.

La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Porque el futuro es artesanal, y el helado también: se invita a celebrar la versatilidad y favoritismo por el Helado Artesanal Argentino“Ayer, hoy y siempre”.

Acompañan la 41° edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal y la Noche de las Heladerías las siguientes empresas: Baires Cocina, Cattabriga , Milkaut Profesional, Aromitalia, Alyser, Isa, Techfrost, FAM, Oyambre, Vacalin, Águila, Ghelco, La Serenisima, Tronador Chocolates, Materia Prima y San Ignacio.