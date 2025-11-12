Alerta meteorológico: se esperan fuertes tormentas con granizo y vientos de 90 km/h

El SMN emitió dos alertas de nivel amarillo y se anticipan abundantes precipitaciones. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Tras varios días en los que un frente frío hizo presencia en varias regiones del país y provocó tormentas con lluvias, intensa actividad eléctrica , vientos de hasta 100 km/h, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicos.

Según la alerta que emitió el SMN, el miércoles por la tarde, las provincias afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo , junto con intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h . El agua traerá consigo el descenso de la temperatura que bajará las máximas desde 32°C a 26°C.

alerta smn

Para las provincias norteñas y de la región mesopotámica, se esperan similares condiciones del tiempo, pero con lluvias que persistirán hasta entrada la noche del miércoles. Además, la máxima llegarían a tocar los 28°C pasado el mediodía. Se espera que las condiciones se mantengan inestables por el resto de la semana.

En Salta, norte del Chaco y norte de Formosa, las tormentas llegarán por la noche y continuarán hacia el jueves.

Para prevenir eventuales complicaciones, desde el SMN dieron una serie de recomendaciones para tener en cuenta: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por fuertes vientos en el sur del país

Por otro lado, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Islas Malvinas, rige una alerta amarillo por vientos fuertes, que alcanzarán a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En este caso habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Tampoco se descarta la presencia de precipitaciones a lo largo de la jornada. Allí se registrarán los valores de temperatura más bajos, con mínimas de hasta 8°C.

alerta smn(1)

En este marco de posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: