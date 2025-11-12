El clima en Cipolletti

icon
22° Temp
22% Hum
País
LMCipolletti alerta

Alerta meteorológico: se esperan fuertes tormentas con granizo y vientos de 90 km/h

El SMN emitió dos alertas de nivel amarillo y se anticipan abundantes precipitaciones. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Rigen dos alertas de nivel amarillo para este miércoles en gran parte del país. 

Rigen dos alertas de nivel amarillo para este miércoles en gran parte del país. 

Tras varios días en los que un frente frío hizo presencia en varias regiones del país y provocó tormentas con lluvias, intensa actividad eléctrica, vientos de hasta 100 km/h, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicos.

Según la alerta que emitió el SMN, el miércoles por la tarde, las provincias afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo, junto con intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. El agua traerá consigo el descenso de la temperatura que bajará las máximas desde 32°C a 26°C.

Te puede interesar...

Las zonas afectadas serán Misiones, Corrientes, el norte de Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Santa Fe.

alerta smn

Para las provincias norteñas y de la región mesopotámica, se esperan similares condiciones del tiempo, pero con lluvias que persistirán hasta entrada la noche del miércoles. Además, la máxima llegarían a tocar los 28°C pasado el mediodía. Se espera que las condiciones se mantengan inestables por el resto de la semana.

En Salta, norte del Chaco y norte de Formosa, las tormentas llegarán por la noche y continuarán hacia el jueves.

Para prevenir eventuales complicaciones, desde el SMN dieron una serie de recomendaciones para tener en cuenta: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por fuertes vientos en el sur del país

Por otro lado, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Islas Malvinas, rige una alerta amarillo por vientos fuertes, que alcanzarán a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En este caso habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Tampoco se descarta la presencia de precipitaciones a lo largo de la jornada. Allí se registrarán los valores de temperatura más bajos, con mínimas de hasta 8°C.

alerta smn(1)

En este marco de posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde Oscuro

DEPORTES

Verde