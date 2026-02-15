Así fue la noche romántica de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo por San Valentín: un regalo que sorprendió

El capitán argentino sorprendió con un gesto romántico que se volvió viral, mientras Antonela deslumbró con un look tendencia en una noche llena de detalles.

El Día de los Enamorados tuvo una postal especial para los fanáticos del fútbol y del mundo celebrity. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron San Valentín con una velada íntima que combinó elegancia, detalles románticos y un gesto que dejó ver el costado más tierno del capitán argentino.

Fue la propia Antonela quien compartió en sus redes sociales imágenes de la noche soñada . Sonrientes y cómplices, la pareja se mostró disfrutando de una cena romántica ambientada con rosas y una puesta en escena clásica , ideal para la fecha.

Para la ocasión, Antonela eligió uno de los colores más fuertes de la temporada: el marrón chocolate . Apostó por un vestido ajustado monocromático, acompañado de zapatos al tono y una exclusiva cartera de Yves Saint Laurent, reafirmando su perfil fashionista.

messi san valentin 1

Messi, en tanto, sorprendió con un estilo más formal que el habitual. Dejó de lado la indumentaria deportiva y optó por camisa a rayas y ambo, una elección elegante que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

El regalo que derritió las redes

Pero el detalle que más comentarios generó fue el regalo del campeón del mundo: un enorme oso de peluche acompañado por un impactante ramo de rosas amarillas, blancas, rojas y rosadas. Un gesto clásico que dejó en claro que, más allá de los títulos y récords, el rosarino no pierde la sensibilidad.

messi san valentin 2

Una historia que empezó en Rosario

La relación entre Messi y Antonela nació cuando eran apenas unos chicos en Rosario. Con el paso de los años, atravesaron distancia, cambios de país y la presión de la fama mundial. Hoy, consolidados y junto a sus tres hijos, siguen construyendo una de las historias de amor más admiradas del deporte.

messi san valentin 3

Entre títulos, éxitos y celebraciones, esta vez el protagonista no fue un trofeo, sino una noche romántica que volvió a confirmar por qué Messi y Antonela siguen conquistando corazones dentro y fuera de la cancha.