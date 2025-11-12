Taxistas y Uber no tan distanciados: nueva estrategia de tacheros para seguir trabajando genera tensión

Titulares de taxis reclamó que se sancione ya una ordenanza de plataformas digitales que incluya a los taxis, Uber y otras app para evitar avivadas y conflictos.

Ahora son los propios taxistas los que están reclamando la inmediata puesta en vigencia de una ordenanza de plataformas digitales que incluya en pie de igualdad el servicio de los taxis, de Uber y otras aplicaciones para el transporte de pasajeros.

La dirigente de los titulares de taxis, Liliana Villegas, se plantó y reclamó la inmediata implementación de una ordenanza de plataformas digitales de transporte que incluya a los taxis y a aplicaciones como Uber y otras . Sostuvo que ya no se pueden seguir ignorando los cambios tecnológicos y las nuevas realidades existentes en el país y en el mundo.

La referente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti (APTC) manifestó que a nivel nacional tanto la conducción del sector de los taxis como empresarios y trabajadores del sector se han dado cuenta de que se vuelve infructuosa una oposición cerrada al avance de las app dedicadas al transporte de pasajeros, puesto que hasta la Corte Suprema de la Nación ha validado su presencia y actividad en la Argentina.

Además, la realidad misma manda y lo que se está observando es que ya hay un grupo significativo de choferes taxistas que están desempeñándose en ambas alternativas pues, sin dejar de trabajar como tacheros, también operan como conductores para la aplicación Uber .

uber La dirigente Liliana Villegas, líder de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti (APTC), reclamó al Municipio que implemente ya una ordenanza de plataformas digitales en la que se incluyan los servicios de taxis, Uber y otras aplicaciones.

Como en Cipolletti se tarda y todavía no se dispone de una legislación que contemple las transformaciones que se están produciendo, los choferes involucrados no avisan, en su mayoría, a los titulares de licencias sobre su doble actividad, lo que puede convertirse en una fuente de tensiones a detonar en cualquier momento.

También habría tacheros que, siendo al mismo tiempo titulares de licencias y choferes, optarían, cuando les toca recorrer las calles, por pactar viajes a través de la aplicación Uber, si ello les resulta conveniente.

En todas sus formas, la doble actividad perjudica también a los propietarios de bases y sus empleados, pues el negocio, siendo ya escaso, se achica peligrosamente todavía más.

Mañas y picardía criolla

Las mañas a las que acuden los taxistas para trabajar en los dos frentes son variadas y revelan la típica y aguzada picardía criolla. Por ejemplo, están aquellos choferes que reciben una comunicación a través de Uber y, por supuesto, no la rebelan a la base ni al titular, si se da este último caso, y justifican su mayor recorrido diciendo que, como no había pasaje y pasaba el tiempo, se largaron a dar vueltas en busca de usuarios. Obviamente, tales imaginarias vueltas terminan en los papeles sin ganancias para repartir con otros.

A todo esto, se conoce también que son numerosos los titulares de varias licencias que tendrían, al menos algunas de ellas, sin activar y, en esos casos, los vehículos de que disponen para operar en el servicio están parados en espera de mejores tiempos o se prevé dedicarlos a otro rubro. Tampoco se descarta que, de última, los vendan.

Taxis, Uber y otras aplicaciones

El hecho es que la intrincada situación que se está dando en el transporte de pasajeros de los taxis no puede extenderse por demasiado tiempo más. Junto a un servicio autorizado por el Municipio que parece decaer, el de los tacheros, hay otro servicio, permitido por leyes nacionales pero aún sin convalidación de la comuna, que se va extendiendo tan marcadamente que parece ser, a estas alturas, incontenible.

La propia Villegas consideró que, en la actualidad, ya para nada existiría entre los taxistas cipoleños el rechazo frontal y absoluto a la circulación de los prestadores del servicio Uber que se dio meses atrás y que se pudo comprobar en la masiva protesta que tuvo lugar el 12 de agosto, frente a la sede central del Municipio. Hoy, las opiniones están más matizadas al interior del sector, de lo que dan testimonio, vale recalcarlo, la propia doble actividad taxi-Uber que practica un número apreciable de los tacheros.

Por ello, según la dirigente urge que se organice una convocatoria de la que participen representantes del Ejecutivo municipal, concejales y representantes de los titulares y choferes de taxis para consensuar una ordenanza de plataformas digitales de transporte de pasajeros que incluya a los taxis y a las diversas aplicaciones que brindan el servicio.

Cambios ya asumidos en otros lugares

Afirmó que esta ampliación legal del espectro de opciones para los usuarios ya se está dando en otros lugares del país y en algunos sitios las han asumido incluso bases que antes operaban únicamente para la prestación de radio-taxi y ahora ofrecen, en cambio, todo el menú de posibilidades existentes.

Villegas recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales provinciales ya han confirmado la legalidad de la aplicación Uber y otras, aunque hacen la salvedad de que también se requiere de un encuadre normativo como el que pueden otorgar los municipios.

No han sido consultadas

Indicó que, a la fecha, ni ella ni su organización han sido consultadas por el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante sobre el proyecto de ordenanza que se empezó a elaborar hace unos meses sobre Uber y demás, por lo que criticó la situación, ya que APTC "es la única" institución legalmente reconocida para representar a los titulares de licencia.

Agregó que, a su juicio, los propietarios de bases pueden ser invitados a discutir como empresarios comerciantes y dijo que la denominada Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines (Acttya) puede acudir por "buena voluntad" de la comuna, ya que no tendría sus balances al día, lo que empalidece su eventual reaparición.

Tarifa: se debe cumplir la ordenanza

A todo esto, y pese a la merma en la cantidad de personas transportadas, la referente sostuvo que la ordenanza en que se prevén aumentos fijos de la tarifa sectorial para mayo y noviembre debe cumplirse y, si no se actualiza el cuadro tarifario ahora en noviembre, tendría que efectuarse en diciembre. "La legislación está para ser cumplida", enfatizó y dijo que su organización preparará un escrito para que el Municipio efectúe la labor que le corresponde en la materia.

La postura de Villegas choca con la opinión de una parte de los taxistas que no ven con buenos ojos que se eleve la tarifa en la actualidad, por la poca recaudación que se viene observando debido a la crisis económica y la competencia solapada que ha abierto la introducción de Uber.