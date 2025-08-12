Taxistas protestan en el centro de Cipolletti y sitiaron el municipio

Tras la numerosa manifestación referentes acordaron un encuentro a las 18 con el jefe comunal. Quedarán con sus vehículos en el centro. Protestan contra Uber.

Taxistas de Cipolletti se movilizaron al municipio. Protestan contra Uber y piden más controles.

El intendente Rodrigo Buteler recibirá este martes a las 18 a los taxistas que piden impedir que trabajen en la localidad vehículos de Uber, el servicio de transporte que se acuerda mediante una aplicación telefónica.

Los tacheros se concentraron en horas de la mañana y salieron en caravana haciendo sonar sus bocinas hasta el edificio central del municipio ubicado sobre la calle Yrigoyen, entre España y Villegas, donde estacionaron sus vehículos interrumpiendo de ese modo el resto de la circulación.

La Policía y el personal de Tránsito debió intervenir para ordenar la circulación, ya que varios automovilistas habían quedado encerrados por la concentración. Tuvieron que maniobrar para salir en contramano con la asistencia de los uniformados.

Los conductores habían descendido de sus rodados y debatían la forma en que harían llegar una nota con los puntos del reclamo a las autoridades.

Protesta taxis 120825

Sin embargo como no se presentó el jefe comunal ni ningún funcionario intentaron dejar el petitorio en la mesa de entradas de la planta baja, pero exigían que lo recibieran con las formalidades del caso.

Pero como no lograron concretar ese trámite llamaron por teléfono a Buteler, quien les anticipó que no los podía atender en ese momento ya que estaba fuera del edificio municipal cumpliendo con otro compromiso contraído anteriormente.

Luego de plantear distintas alternativas, como reunirse el jueves o el viernes, pero los taxistas lo desestimaron. Querían ya. Entonces el Buteler les ofreció entrevistarse a las 18.

La propuesta fue aceptada, pero también le aclararon que permanecerán hasta esa hora con sus autos en la zona céntrica en torno al municipio, por lo que continuará bloqueado el tránsito vehicular. Incluso los colectivos urbanos e interurbanos debieron cambiar de recorrido por el piquete.

Los puntos del reclamo

Los taxistas no quieren que los Uber presenten el servicio de transportes de pasajeros en la ciudad. En el petitorio que intentaron entregar y al que accedió LMCipolletti, plasmaron los puntos del reclamo y los fundamentos de su negativa.

En el punto central del planteo demandan

“QUE SE CUMPLA LA LEY PARA TODOS POR IGUAL”