El Animacom llega a Cipolletti: animé, cultura kpop y un objetivo solidario

El encuentro contará con competencia de baile, canto, talleres de japonés, robótica y la presentación de invitados especiales. Lo recaudado tendrá un

El Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti se convertirá en el epicentro de la cultura animé con una nueva edición del Animacom . El evento que reúne a los fanáticos del cómic , los videojuegos y el cosplay se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 15 hasta las 21 horas.

El encuentro tendrá concurso de Cosplays , torneos de videojuegos, exhibiciones de comida oriental , competencias de canto y baile . También contará con talleres de japonés y robótica , entre otras actividades. La propuesta promete una experiencia única con invitados destacados, espectáculos en vivo y un objetivo solidario.

El encuentro, que nació en 2017 y se consolidó como una de las actividades culturales más convocantes de la región, celebrará su 12ª edición bajo el lema de la integración y la creatividad. Este año, la cita tendrá lugar en el ex Corpofrut de calle Saavedra 260 , un espacio que se prepara para recibir a cientos de visitantes de toda la Patagonia.

Reconocido por su impacto social y cultural, el Animacom fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Cipolletti en 2023 y en 2024 obtuvo además la distinción de interés social, cultural, educativo y turístico por parte de la Legislatura de Río Negro. Estos reconocimientos consolidan su rol como espacio de encuentro entre la juventud, el arte y la comunidad amante del animé.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 22.14.09 El concurso de baile será con la popular música k-pop.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario

La edición 2025 también tendrá un objetivo solidario, ya que se recolectarán alimentos no perecederos, abrigo y juguetes para niños, mientras que una parte de lo recaudado por entradas será destinada a la compra de insumos deportivos para el Complejo anfitrión. Las entradas tendrán un costo de $3000 y se pueden conseguir a través del facebook Animacom.

Entre los invitados especiales, se encuentra Rodrigo Remon, actor y cosplayer que interpretará por primera vez en la región al emblemático Chewbacca de Star Wars. También estarán presentes Fede Piñeiro y Doc Brown, referentes del entretenimiento geek, junto al dúo QPA, que ofrecerá un show musical retro-juvenil con caracterización de personajes y animación en vivo.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 22.14.09 (2) El evento Animacom tendrá múltiples actividades.

Un millón de pesos en premios

El público podrá participar de concursos y torneos con más de un millón de pesos en premios, entre ellos el esperado Concurso de Cosplays, competencias de canto k pop y baile, torneos de videojuegos, Pokémon Go, TCG, dibujo y actividades de realidad virtual. El evento contará además con una zona gamer y talleres participativos de cocina oriental, japonés y robótica para cosplayers.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 22.14.09 (1) Hay un millón de pesos en premios.

La propuesta se completa con exhibiciones de soft combat y Beyblade, junto a una amplia feria de stands temáticos con orígenes en distintas provincias. Además, habrá un sector gastronómico con opciones para toda la familia pero abundarán las opciones orientales como ramen, giozas, bollos bao, sushi, entre otros platos asiáticos.

Desde la organización destacaron que Animacom representa una comunidad en crecimiento, donde convergen el arte, la tecnología y la cultura juvenil. “Más allá del entretenimiento, buscamos fomentar la solidaridad y la participación social” expresaron los organizadores.