Cipolletti celebra sus 122 años con un fin de semana a pura cultura, música y humor

Cipolletti cumple 122 años y lo festeja con un amplio abanico de propuestas culturales y recreativas para todos los gustos. Desde literatura y arte, hasta espectáculos infantiles, ferias, música y humor, la ciudad se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades que invitan a la comunidad a disfrutar y celebrar juntos este nuevo aniversario.

La agenda comienza este viernes con la presentación del libro “Del árbol al compost” del escritor rosarino Mario Parodi . La obra invita a reflexionar sobre la importancia de la naturaleza y el compostaje como celebración de la vida. “Los árboles son nuestros abuelos. Abrazar el árbol es cuidar nuestras raíces”, asegura el autor. La cita es a las 18 en la Casa del Escritor (Fernández Oro 501), con entrada libre y gratuita.

Más tarde, a las 19, el Centro de Artes Visuales (CAV) abrirá sus puertas para la exposición “Murales, juegos lúdicos y didácticos en cerámica” de la profesora Alicia Marzoni , donde la creatividad y la enseñanza se funden en una muestra abierta a todo público. Entrada libre y gratuita.

Feria de economía popular 3.jpg Fin de semana con múltiples actividades en el marco del 122° aniversario de Cipolletti. Archivo

Sábado para la familia y el entretenimiento

El sábado 4 de octubre, desde las 17, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá al cuarteto “Vuelta Canela”, que presentará su espectáculo “Queridas Canciones”. Un show lleno de humor, poesía y color para toda la familia, con entradas disponibles desde $30.000.

Ese mismo día, la Plaza San Martín será escenario de la Feria de la Economía Social, una propuesta que reunirá a más de 80 emprendedores y artesanos con stands de alimentos, cosmética natural, decoración y productos locales. La feria funcionará de 16 a 22 y continuará el domingo.

Por la noche, el humor se adueñará de la ciudad. La influencer y comediante Sole Macchi se presentará con su show unipersonal en el Centro Cultural Roberto Abel, desde las 21. Con su estilo fresco y descontracturado, promete una velada cargada de risas. Las entradas parten de $30.000.

En paralelo, los fanáticos del rock tendrán su cita en el Círculo Italiano con Claudio “Tano” Marciello y CTM, que llegan a Cipolletti en el marco de la gira conmemorativa de Almafuerte. El show comenzará a las 21, con entradas a $50.000.

cipolletti-Desfile-aniversario01-(16).jpg El desfile de instituciones, entidades y otras organizaciones se llevará adelante el domingo 5 de octubre a partir de las 15 horas. Archivo

Domingo de tradición y grandes espectáculos

El domingo 5, la ciudad vivirá uno de los momentos más esperados: el tradicional desfile del aniversario, que reunirá a más de 170 instituciones deportivas, sociales y educativas sobre la calle Fernández Oro. Desde las 15, Cipolletti se vestirá de fiesta con una celebración para toda la familia.

Para cerrar el fin de semana, la nostalgia televisiva dirá presente en el Complejo Cultural Cipolletti con el regreso del ciclo humorístico “Cha Cha Cha”. Alfredo Casero, Fabio Alberti y un elenco de lujo volverán a escena con personajes inolvidables como “Juan Carlos Batman” y “Siddharta Kiwi”. El espectáculo, que combina sátira y absurdo, se presentará a las 21 con entradas desde $35.000.

Una ciudad que late

Cipolletti no solo celebra su cumpleaños número 122 con actos protocolares, sino que apuesta a una agenda cultural diversa y accesible que refuerza su identidad como una de las ciudades más dinámicas del Alto Valle. Con propuestas para niños, jóvenes y adultos, la ciudad invita a disfrutar de un fin de semana en el que la música, el arte, la literatura y el humor serán protagonistas.