El Senado declaró una nueva "Fiesta Nacional" en Río Negro ¿De cuál se trata?

La iniciativa fue impulsada por la senadora Mónica Silva. La celebración se realiza cada febrero y quedó incorporada al calendario turístico nacional.

El Senado de la Nación aprobó este jueves, por unanimidad, la declaración de “fiesta nacional” para la Fiesta de los Canales de Riego , una de las celebraciones más representativas de Río Negro. La iniciativa, que obtuvo 65 votos a favor, fue impulsada por la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva , y establece a la localidad de Luis Beltrán como sede nacional permanente del evento.

La Fiesta de los Canales de Riego se celebra todos los veranos en febrero y reconoce a los trabajadores que hicieron posible la identidad productiva y cultural de la región a partir de los sistemas de riego.

Luis Beltrán cuenta con uno de los más importantes de Latinoamérica, determinante para el desarrollo de la ciudad y su proyección provincial, nacional e internacional en materia productiva.

senado de la nacion

En los fundamentos del proyecto, Silva destacó que por los canales “no solo circula el agua, sino también las costumbres”, ya que llevan el recurso a las chacras que sostienen la economía regional y forman parte de la vida cultural de su gente.

La aprobación en la Cámara Alta se dio sin debate, con una breve intervención del senador rionegrino Martín Doñate, quien celebró la incorporación del tema al orden del día.

fiesta de los canales beltran

Raíces históricas

La fiesta también rescata el legado cultural de los galeses que llegaron a la zona, cuya influencia se fusionó con lo criollo y dio forma a la identidad de Luis Beltrán. Este cruce de colectividades quedó reflejado en una celebración que hoy recibe un reconocimiento nacional y se integra al calendario turístico del país.