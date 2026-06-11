Anuncian cortes de luz en Cipolletti para este viernes: cuáles serán los barrios afectados

Edersa realizará trabajos de mantenimiento este viernes. Habrá interrupciones del suministro en distintos sectores de las tres localidades.

Los cortes de luz se desarrollarán en distintas ciudades de la región.

Los cortes de luz se desarrollarán en distintas ciudades de la región. Estefania Petrella

Miles de usuarios de la región deberán estar atentos este viernes a una serie de cortes programados de energía eléctrica que realizará Edersa para ejecutar tareas de mantenimiento y mejoras en el sistema de distribución.

Según informó la distribuidora, los trabajos estarán a cargo de cuadrillas operativas y afectarán sectores de Allen, Cipolletti y Cervantes durante distintas franjas horarias .

En Allen, el corte se extenderá de 9 a 12 y alcanzará los siguientes sectores:

Calle Pellegrini, entre Bolivia y Nicaragua.

Calle Nicaragua, entre Pellegrini y Alta Tensión.

Calle Uruguay, entre Pellegrini y Alta Tensión.

Desde la empresa explicaron que la interrupción es necesaria para realizar tareas de mantenimiento en las redes de media tensión.

Las zonas de Cipolletti que tendrán corte de energía

En Cipolletti, la interrupción del servicio está prevista entre las 12 y las 13.

Las áreas afectadas serán:

Calle Las Heras, entre Toschi y Chacabuco.

Barrio Santa Clara.

Cuadrícula comprendida por Las Heras, Paso de los Libres, General Paz y San Lorenzo.

Fábrica de ataúdes Lignus.

Cámaras Frigoríficas Boschi.

Depósitos de La Anónima ubicados sobre calle Las Heras.

También habrá cortes en Cervantes

En Cervantes, las tareas se desarrollarán entre las 9:30 y las 13:30 y afectarán al sector rural.

Las chacras alcanzadas por el corte serán las identificadas con los números:

279

280

281

281 Bis

290 Bis

Recomendaciones para los usuarios

Desde Edersa solicitaron a los vecinos y establecimientos alcanzados por las interrupciones tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en las que se desarrollarán los trabajos.

Las tareas forman parte de un plan de mantenimiento y mejoras destinado a optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en la región.