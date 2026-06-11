El riesgoso y cinematográfico rescate de un auto robado por parte de cuatro audaces vecinas

Había sido robado en una ciudad del Alto Valle y apareció en otra. La pista anónima y el incendio que complicó las labor de las cuatro mujeres en barrio "picante".

"Mujeres, el auto rescatado", el particular mensaje en el auto tras la heroica labora de las vecinas.

Un grupo de audaces vecinas logró recuperar un auto que había sido robado en General Roca tras seguir una pista anónima que las condujo hasta una vivienda en llamas en Chichinales . El insólito y arriesgado rescate civil evitó que el vehículo fuera destruido por el fuego.

El automóvi l Renault Logan Gris había sido sustraído el pasado sábado 6 sobre la calle Los Álamos , en el barrio Stefenelli (General Roca) , luego de que su propietaria lo dejara estacionado frente a una vivienda. A pesar de que la Policía de Río Negro había emitido un pedido de secuestro, la clave para su hallazgo llegó por canales particulares.

Por lo que se despende de fuentes calificadas, una vecina que colaboraba activamente en la difusión del caso recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El remitente misterioso compartía las coordenadas exactas de dónde se encontraba oculto el vehículo.

El rescate del auto frente al fuego

Con la ubicación en mano, una comitiva vecinal integrada por cuatro mujeres y un hombre se trasladó de inmediato hasta el punto indicado en Chichinales. Al arribar, se toparon con una escena alarmante: la casa donde estaba guardado el rodado se encontraba bajo un voraz incendio.

mujeres heroínas

En el lugar solo se hallaba un sujeto visiblemente afectado por la inhalación de humo. Al notar que el Renault Logan estaba estacionado a escasos metros del foco ígneo, el grupo de mujeres decidió actuar por su propia cuenta para salvaguardar el bien patrimonial. "Nos metimos a sacar el auto para que no lo agarre el fuego", relató una de las protagonistas a los medios locales.

Intervención policial e investigación en curso

Las civiles, consigna el portal ANR, consiguieron retirar el vehículo de la zona de peligro sin que registrara daños visibles, procediendo a emprender el retorno hacia la ciudad de General Roca.

Posteriormente, las autoridades policiales montaron un operativo de resguardo en la escena del siniestro, tomaron las declaraciones correspondientes a los involucrados y procedieron con la detención preventiva del hombre que se encontraba en la vivienda.

La Fiscalía y las brigadas de investigaciones continúan con las tareas pertinentes para esclarecer el robo y determinar las causas detrás del incendio de la propiedad.