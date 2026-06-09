El ladrón de autos detenido en Cipolletti es neuquino y le ordenaron no acercarse

Lo detuvo la Policía gracias a un vecino que lo descubrió en plena maniobra y lo siguió para que no se perdiera. El ladrón quedó libre, pero le impusieron restricciones.

Es de Neuquén y fue detenido por robar autos en el centro de Cipolletti. Lo imputaron y le impusieron la prohibición de acercamiento al sector.

El hombre detenido por robar pertenencias de autos estacionados en la zona céntrica de Cipolletti fue imputado por el delito de “robo simple” y “robo simple en grado de tentativa”. Los hechos se registraron el domingo por la madrugada y en su desenlace fue clave la intervención de un vecino que descubrió al ladrón forzando puertas de rodados que sus propietarios habían dejado en el sector.

El testigo de inmediato alertó a la Policía , pero además lo siguió para no perderlo de vista y que lograra desaparecer. Efectivos de la Comisaría Cuarta concurrieron al lugar e interceptaron al sujeto, identificado como Leonardo Abel Chiguay, de unos 35 años de edad y domiciliado en Neuquén Capital.

Tras reducirlo, procedieron a requisarlo y encontraron que llevaba accesorios y otros elementos que se había apropiado, por lo que fue detenido .

Dos autos atacados

Este lunes le formularon los cargos en una audiencia efectuada en los tribunales locales. La Fiscalía lo responsabilizó por dos hechos. El primer ocurrido sobre calle España entre Fernández Oro y San Martín, donde Chiguay forzó la puerta trasera del lado del acompañante de un Peugeot 208.

El hombre, tras dañar el tablero, sustrajo varios elementos de su interior, entre ellos un kit de seguridad compuesto de un matafuego, dos balizas, un chaleco reflectivo, un criquet y un rastreador GPS.

Pero siguió su raid. Continuó caminando por la calle San Martín en sentido hacia el oeste, cuando se detuvo frente a un Citroën Basalt. Allí rompió el vidrio de la luneta del vehículo con la intención de ingresar al interior, pero no pudo lograr su cometido dado que estaba siendo seguido por el vecino -que con su gesto quedó convertido en héroe-, quien dio aviso a la policía y así hizo posible su detención.

El fiscal indicó que los hechos enunciados constituyen el delito de "robo simple" por el primer hecho y de "robo simple en grado de tentativa" por el segundo, en concurso real, siendo responsable a título de autor.

Ladrón autos estacionados La audiencia en el sujeto fue imputado por robar autos.

Solicitó como medida cautelar la prohibición de acercamiento a no menos de 300 metros de los lugares donde ocurrieron los hechos, sumado a presentaciones semanales en la comisaría más próxima a su domicilio, en la ciudad de Neuquén.

La defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal, como así tampoco objetó la medida cautelar propuesta por la parte acusadora.

No obstante tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal cual solicitó el fiscal.