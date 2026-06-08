Vio a un ladrón robando autos por el centro de Cipolletti, lo siguió y alertó a la Policía: éste fue el resultado

Un vecino advirtió al sujeto en plena feana delictiva. Lo siguió para no perderlo de vista y se contactó con la Policía. Personal de la Comisaría 4ta realizó un procedimiento en la calle San Martín.

El sujeto fue detenido en el centro de Cipolletti. Tenía varios elementos robados de vehículos estacionados. Un vecino fue clave para que lo atrape la policía.

El aporte de un vecino que transitaba por la zona céntrica de Cipolletti fue clave para detener a su ladrón que andaba robando vehículos que se encontraban estacionados . Todo el ocurrió el sábado minutos después de las 4 de la madrugada , cuando el testigo advirtió que un sujeto forzaba rodados sobre la calle San Martín entre Villegas y España. De inmediato se comunicó con la policía para avisarle lo que estaba sucediendo, y además brindó precisiones sobre la indumentaria que vestía el sospechoso. Pero además sigilosamente lo siguió para no perderlo de vista.

Una patrulla de la Comisaría Cuarta acudió al lugar señalado, donde lograron interceptar a un desconocido que respondía a las características descriptas por el voluntario. Al momento de ser demorado , el hombre llevaba consigo dos estuches que contenían un criquet y un kit de seguridad integrado por matafuego , chaleco refractario y balizas.

Posteriormente, los efectivos localizaron al propietario del automóvil que habría sido blanco del robo. Al inspeccionar el vehículo, el hombre constató daños en la guantera, la fusilera interna y el tablero, además del faltante de un criquet, el kit de seguridad y un dispositivo de rastreo compuesto por un llavero y un pin localizador, que momentos después fue hallado entre las pertenencias del detenido.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística que se abocó a la toma de huellas y registros fotográficos, mientras que el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 4°, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por "robo y daños en grado de flagrancia". En tanto, continuaban las tareas para localizar al propietario del otro vehículo que resultó dañado, presuntamente por el mismo individuo.

Ladrón cool: lo atraparon por robar anteojos

Por otra parete, personal de la Comisaría 1° de Viedma detuvo durante la madrugada de este lunes a un hombre de 31 años, acusado de dañar la vidriera de una óptica ubicada sobre calle Zatti, de donde se apoderó de varios pares de anteojos de sol. Un vecino tambien fue relevante en este caso.

El hecho ocurrió cerca de las 5, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención descubrieron al sujeto en el momento en que violentaba el frente del local comercial. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso escapó corriendo por la calle Colón y logró perderse de vista, aunque de manera momentánea.

Ante esta situación, se desplegó un rastrillaje en las inmediaciones para intentar localizarlo. Minutos después, un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de elementos extraños en el patio de su vivienda. En el lugar se secuestraron nueve pares de gafas de sol y un pulóver, elementos de interés para la investigación.

Ladrón de anteojos

La búsqueda continuó y finalmente el sospechoso fue ubicado en inmediaciones de calle Liniers, donde mantenía una discusión con un taxista debido a que se negaba a abonar un viaje.

Tras su identificación, se procedió a su aprehensión. En tanto, la fiscal de turno dispuso que permanezca detenido en el marco de una causa por robo en grado de flagrancia.