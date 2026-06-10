Lo atraparon antes de llegar a Neuquén: interceptan en Cipolletti un auto con pedido de secuestro

El sistema de emergencias del 911 identificó la patente del vehículo y comenzó un operativo con los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial.

Una escena cotidiana del movimiento vehicular entre la localidad de Cipolletti y Neuquén fue interrumpida por un alerta que llegó al sistema de emergencias de 911 , cuando las cámaras de vigilancia identificaron un vehículo que transitaba por la rotonda que une la Ruta 22, 151 y el acceso a la localidad, que presentaba un pedido de secuestro vigente de la Policía del Neuquén.

Se trata de un Peugeot 207 que presentaba un pedido un requerimiento judicial emitido por la Policía del Neuquén. El automóvil fue identificado por las cámaras de vigilancia con IA y LPR para la lectura de patentes.

El procedimiento se inició durante una jornada de monitoreo preventivo cuando el personal de emergencias detectó un auto con pedido de captura , a través de las cámaras distribuidas ubicadas en puntos estratégicos de la localidad.

A partir de identificar el rodado, la información fue comunicada a los efectivos desplegados en diferentes puntos de la localidad y se unieron para poner en marcha un operativo para detener el auto. A partir de ese momento, se puso en marcha un trabajo coordinado que permitió mantener localizado al vehículo mientras avanzaba por la Ruta 22 en dirección oeste.

Reel Recuperaron en Cipolletti un auto con pedido de secuestro

Además, el seguimiento continuó a través de las distintas cámaras instaladas sobre el corredor vial que resultaron clave para reconstruir el trayecto del automóvil. Los operadores actualizaron en tiempo real cada desplazamiento, lo que facilitó la intervención policial.

El vehículo fue interceptado sobre la Ruta 22

Minutos después, el auto fue localizado circulando por la rotonda de la Ruta 22 y 151 y avanzando hacia la zona de la rotonda de Pacheco. Con esos datos precisos, los efectivos identificaron el vehículo cuando transitaba nuevamente por la Ruta 22. Los uniformados lograron interceptarlo de manera segura y sin incidentes.

Una vez detenido, se verificó la documentación correspondiente y confirmó que el Peugeot registraba un pedido de secuestro requerido por organismos judiciales y policiales de la provincia vecina. Por ese motivo, el rodado fue secuestrado y trasladado para quedar a disposición de las autoridades.

operadora 911 La operadora del Sistema de Emergencias RN 911 realizó el seguimiento del recorrido del vehículo.

El auto quedó secuestrado y el conductor fue notificado de las causas judiciales

En paralelo, el conductor fue identificado y notificado del inicio de las actuaciones judiciales vinculadas al secuestro del vehículo. Como no pesaba ninguna medida restrictiva sobre su libertad, no quedó detenido.

El rápido procedimiento reflejó la importancia del sistema de emergencias del 911, las cámaras de vigilancia con IA, el trabajo articulado entre los operadores del sistema y las distintas unidades policiales para intervenir de forma certera ante un hecho de estas características.