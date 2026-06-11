Lo acusaron de apuñalar en la panza al amigo de su ex: Qué resolvió la Justicia

El puntazo con un cuchillo tipo carnicero le provocó lesiones graves y secuelas permanentes. El agresor fue a la casa de su ex y lo atendió la víctima.

La causa por el ataque a puñaladas se tramitó en la Justicia de Cipolletti.

Un hombre fue acusado de apuñalar a otro que encontró en la casa de quien era su ex pareja . La herida fue en la zona izquierda de la panza y puso en riesgo su vida: el puntazo le produjo severas heridas en órganos internos con secuelas permanentes.

La Fiscalía le impuso cargos a RJF -así identifican al imputado- por el delito de “lesiones graves ”. Según relató en la acusación, el hecho se registró en Cipolletti la madrugada del 27 de septiembre de 2021, alrededor de las 4:20, cuando se presentó en el domicilio de su ex.

En principio quiso entrar y al advertir que la puerta estaba cerrada por dentro comenzó a golpearla insistentemente, hasta que alguien la abrió. Pero no era la mujer , sino un amigo .

Entonces se produjo una discusión entre ellos, agrega la imputación, que se fue acrecentando, hasta que RJF extrajo un cuchillo "tipo carnicero" con el que le asestó una puñalada “en la región inferior derecha del abdomen”.

MINISTERIO PUBLICO FISCAL ECP (19) La Fiscalía acusó al agresor por lesiones graves. Estefania Petrella

Graves lesiones internas

La estocada fue profunda y estuvo cerca de causarle la muerte. Fue trasladado a un centro asistencial donde, según se precisó, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una lesión en el intestino grueso y la vena ilíaca, quedando con una “ileostomía de descarga (ano contra natura), generando un debilitamiento permanente del sitio donde asientan”.

La causa penal tramitada se encaminó a una suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation, procedimiento legal que permite evitar el juicio penal si cumple determinadas reglas de conducta.

En este caso le impusieron, por el término de un año, la prohibición de acercamiento y contacto a la víctima y una reparación económica de 8.000 pesos, que pudo abonar en dos cuotas. Las demás pautas fueron las habituales: mantener domicilio, no cometer nuevos delitos ni consumir alcohol o drogas en la vía pública y presentarse cada dos meses en la Oficina Judicial.

Pedido de sobreseimiento

Recientemente se realizó una nueva audiencia en la que el defensor Oficial Adjunto Facundo Polantinos pidió el sobreseimiento de RF. Argumentó que se había agotado el plazo establecido en la probation y que el hombre había cumplido el resto de las medidas de comportamiento.

Por su parte, el fiscal Martín Pezzetta coincidió con lo requerido por la Defensa. Explicó que las constancias recibidas indicaron que “ha reparado el daño en la medida de sus posibilidades”, y mencionó que fijó el domicilio, acató las presentaciones y no tuvo nuevas sentencias condenatorias, de acuerdo al informe del Registro Nacional de Reincidencias.

La jueza Rita Lucía aceptó la petición. Lo fundamentó en que no hubo confrontación y que los jueces deben sujetarse a lo peticionado por las partes. También destacó que las pautas de conducta impuestas al acusado fueron cumplidas, a lo que sumó la ausencia de nuevos antecedentes penales.

En el fallo, la magistrada, además de dictar el sobreseimiento declaró que el proceso "no afectó el buen nombre y honor gozados el imputado con anterioridad", como lo establece el Código Penal.