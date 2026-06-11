Represas del Comahue: Río Negro comenzará a cobrar por el uso de sus recursos hídricos

La Legislatura aprobó el pago de un canon por la utilización del agua de las represas hidroeléctricas. La provincia percibirá el 1% de la facturación eléctrica.

El nuevo esquema permitirá incrementar los ingresos provinciales y estimó que la recaudación podría alcanzar los 40 millones de dólares anuales.

La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto de ley para la regulación del uso del recurso hídrico en las represas del Comahue a través del cobro de una retribución económica a las empresas concesionarias por la utilización del agua para la generación de energía.

Se trata de una medida que habilita por primera vez el cobro de un canon por la utilización de los recursos hídricos provinciales y marca el inicio de la participación provincial en la renta de estos bienes naturales .

La iniciativa fue aprobada por mayoría, que contó con 40 adhesiones y 4 rechazos durante la votación general. Posteriormente, en la votación nominal obtuvo 30 votos positivos frente a 14 negativos.

El proyecto ordena abonar el 1% del monto facturado

La normativa otorga la concesión del recurso hídrico del dominio provincial a las empresas operadoras de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. Las firma concesionaria de las represas deberá abonar el 1% del monto facturado por las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista.

Según el escrito, la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía será la autoridad encargada de fiscalizar y controlar la percepción de los ingresos, que estarán destinados a conformar un fondo para obra pública y otras intervenciones.

represas.jpg El Gobierno Nacional estableció 15 días para privatizar las represas. Archivo

La Legisladora, Lorena Yensen del bloque Juntos Somos Río Negro defendió la propuesta del Poder Ejecutivo calificó a la iniciativa como “un proyecto de estricta justicia histórica y federal”. Explicó que la norma consolida los derechos adquiridos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la cual consagró el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

La iniciativa podría recaudar hasta 40 millones de dólares anuales

Además, explicó que el nuevo esquema permitirá incrementar significativamente los ingresos provinciales y estimó que la recaudación podría alcanzar los 40 millones de dólares anuales.

Uno de los aspectos analizados en la propuesta destacó la posibilidad de cobrar este canon en especie. Esta propuesta implica que en lugar de cobrar el canon únicamente con dinero, la provincia podría recibir una parte de pago en energía eléctrica. Esto habilitará a la empresa provincial Edhipsa a comercializar energía física directamente en el mercado eléctrico.

represa piedra de aguila

Los ingresos percibidos a través de la normativa conformarán un fondo hidráulico destinado a financiar mantenimiento, acueductos y obras de saneamiento en todas las localidades.

Apoyos y cuestionamientos en el recinto

El presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN) apoyó la iniciativa y explicó que “es la primera vez en la historia que los rionegrinos vamos a tener un canon por el uso del agua”. El legislador aclaró que la provincia no tiene jurisdicción sobre las concesiones hidroeléctricas porque son de carácter nacional y que el proyecto legisla solamente sobre la retribución económica por el uso del agua local.

represa

La iniciativa contó con el respaldo de distintos bloques legislativos, entre ellos, la legisladora Lorena Marzen, del bloque Unión Cívica Radical que acompañó la medida con su voto positivo. En esa misma línea se expresaron Javier Acevedo y Gabriel Picotti, quienes valoraron el avance institucional en defensa de los recursos provinciales. La legisladora agregó la solicitud para incluir la comercialización de energía no regulada.

La legisladora Magdalena Odarda del bloque Vamos con Todos rechazó la propuesta, al considerarla un “proyecto de ley a destiempo”. Su argumento se basó en que el gobierno nacional reprivatizó las represas meses antes y que la reglamentación de este proyecto "llega tarde" en ese sentido.

represas energia.jpg

En paralelo, el legislador Luciano Delgado Sempé del bloque Vamos con Todos cuestionó los términos del acuerdo y relativizó los alcances de la negociación oficial. Señaló que la legislación sancionada previamente exigía un canon de hasta el 5% por el uso del recurso, lo que permitiría una mayor recaudación.

Por otro lado el legislador José Luis Berros del bloque Vamos con Todos solicitó destinar el 20% del monto percibido a los municipios con el objetivo de evitar un uso sin parámetros fijos.