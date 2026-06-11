Secta rusa en Bariloche: revocaron la prisión domiciliaria del líder y podría volver a la cárcel
El tribunal ordenó una evaluación médica integral para analizar si el Servicio Penitenciario Federal podrá asistir sus múltiples problemas de salud.
La Cámara Federal de Casación Penal realizó un cambio sustancial en la causa que investiga a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso que permanece detenido al ser reconocido como el líder de la secta rusa instalada en Bariloche. El máximo tribunal penal del país hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y revocó la prisión domiciliaria que cumplía desde abril de este año.
El fallo se ejecutó con ciertas normativas previas al traslado a la cárcel, los magistrados determinaron que antes del traslado a la cárcel, se deberá realizar una evaluación médica integral para establecer si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) está en condiciones de garantizar la atención sanitaria correcta para asistir los múltiples problemas de salud que parece el ciudadano ruso.
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El máximo tribunal revocó la prisión domiciliaria
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes determinaron dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Revisión de General Roca que había beneficiado al líder de la secta.
Como argumento, los jueces de Casación advirtieron que la resolución que otorgó el arresto domiciliario no realizó un análisis completo y no tuvo en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos ni la complejidad de la causa, al otorgarle el beneficio.
La decisión se basó en el riesgo de fuga que existía en la vivienda de San Vicente
Por esta razón, el tribunal definió revocar la prisión domiciliaria de Konstantin basándote en la existencia del riesgo de fuga. El argumento central apunta a que persisten elementos objetivos que justifican mantener detenido al ciudadano ruso en un establecimiento penitenciario.
La decisión de otorgar el beneficio también se basó en un informe socioambiental de una vivienda de San Vicente que había sido confeccionado meses antes y no reflejaba la situación actual del inmueble. Parte de los cuestionamientos se enfocaron en el sistema de monitoreo electrónico y la idoneidad de las personas que trabajaban como garantes.
Rudnev fue operado por una hernia
Los argumentos para exigir condiciones sanitarias más rigurosas residen en la situación de salud del imputado. Durante el trámite del recurso, la defensa informó que Rudnev debió ser operado de urgencia por una hernia inguinal y actualmente se encuentra en proceso de recuperación postquirúrgica.
Por esta razón, el Tribunal ordenó que antes de ejecutar cualquier traslado, el Cuerpo Médico Forense deberá realizar una evaluación integral con la asistencia de un traductor. Ese expediente con el análisis correspondiende regresará al juzgado de origen y el ciudadano ruso no podrá ser trasladado hasta que exista una certificación médica que garantice las condiciones sanitarias necesarias para atender sus patologías.
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