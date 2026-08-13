Saltó una alerta en el Tercer Puente y comenzó la persecución: cayó 19 minutos después en Cipolletti

Un lector de patentes detectó una Honda CR-V buscada y permitió seguirla hasta interceptarla sobre la Ruta Nacional 151.

Los controles de Año Nuevo, dejaron como saldo cuatro conductores positivos de alcoholemia en los ingresos de Cipolletti.

Todo comenzó en el sector del Tercer Puente , cuando uno de los lectores automáticos de patentes (LPR) del Anillo Digital Provincial detectó el dominio de una Honda CR-V .

La imagen permitió corroborar el vehículo y, de inmediato, se realizó una consulta en la base de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) .

El resultado encendió la alarma: sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 6 de agosto de 2025 , solicitado por el Juzgado Civil 2 de Neuquén.

Del alerta a la intercepción: solo 19 minutos

Con la información confirmada, la alerta fue comunicada al Cuerpo de Seguridad Vial. Mientras tanto, las cámaras instaladas en distintos puntos permitieron seguir el recorrido del vehículo en tiempo real.

La tecnología permitió orientar el despliegue policial y determinar hacia dónde se dirigía la Honda CR-V.

Finalmente, 19 minutos después de la detección, el vehículo fue interceptado en la intersección de Ruta Nacional 151 y calle Mariano Moreno.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia

Una vez detenido, los efectivos realizaron la identificación correspondiente y trasladaron el rodado a una base policial.

La Honda CR-V quedó a disposición del juzgado que había solicitado el secuestro, mientras continúa el procedimiento judicial correspondiente.

Tecnología para detectar vehículos buscados

El operativo puso en evidencia cómo la combinación de lectores de patentes, cámaras, bases de datos y despliegue policial permite acortar los tiempos de respuesta.

El procedimiento forma parte de la estrategia Río Negro Seguridad Inteligente, que busca integrar información en tiempo real para optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren intervención policial.

Intentó fugarse en contramano pero la Policía lo interceptó en Cipolletti

El sistema de reconocimiento de patentes volvió a demostrar su eficacia en Cipolletti, donde personal policial logró detener un vehículo con pedido de secuestro vigente tras un breve pero tenso operativo vial.

El procedimiento se inició el viernes cerca de las 19, cuando el sistema 911 recibió una alerta automática del sistema LPR al detectar un automóvil con requerimiento judicial vigente circulando desde el Tercer Puente hacia Cipolletti.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se dirigió de inmediato hacia la Ruta Nacional 151 con el objetivo de interceptar el rodado antes de que continuara su circulación por la zona urbana de la ciudad.