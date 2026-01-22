El líder de la secta rusa detenido en Bariloche perdió 50 kilos y le otorgaron prisión domiciliaria

El juez autorizó la medida durante una audiencia virtual. El pedido estuvo basado en el delicado estado de salud de Konstantin Rudnev.

Durante una audiencia realizada por videollamada, le otorgaron la prisión domiciliaria a Kostantin Rudnev.

El juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata otorgó la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev , el ciudadano ruso que había sido detenido en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche” . Luego de evaluar su situación clínica y la falta de diagnóstico definitivo, el magistrado confirmó la decisión . Su abogado apuntó contra la falta de atención médica.

Según se conoció este miércoles, la decisión se dictó durante una audiencia realizada por videollamada y estuvo vinculada a los problemas de salud que atraviesa el acusado.

Sin embargo, desde la Fiscalía Federal impugnaron el fallo en el momento, por lo que la medida no se ejecutará de inmediato y será revisada.

El delicado estado de salud de líder de la secta rusa

El juez remarcó que el cambio de modalidad fue concedido por su estado de salud y no por un cambio en el análisis de riesgos procesales. De esta forma, el caso continuará el circuito de apelación que prevé el Código Procesal Penal Federal.

En la audiencia estuvieron presentes los defensores, fiscales, traductoras públicas de ruso y profesionales médicos, además de representantes vinculados a la presunta víctima y un asesor de menores.

Desde la defensa solicitaron cambiar la modalidad de prisión preventiva para que el imputado continúe detenido pero bajo arresto domiciliario. La solicitud estuvo argumentada en la morigeración del artículo 210 del CPPF y la prisión domiciliaria por salud según la ley de ejecución penal.

Falta de estudios y excesiva pérdida de peso

Durante la exposición, los abogados plantearon que el encierro que atraviesa hoy en día es desproporcionado por el deterioro físico de Rudnev y la falta de estudios completos.

En ese sentido, se basaron en que el Código obliga a analizar alternativas menos gravosas cuando pueden neutralizarse riesgos con controles.

Además, propusieron un monitoreo electrónico, la retención de pasaporte, domicilio verificado, tutor y prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y su hijo.

En la audiencia, profesionales de la salud consideraron que un paciente que pierde 50 kilos debe ser catalogado como "crítico" y estudiado con urgencia, incluso con internación. Desde la fiscalía, el médico Claudio Capuano diferenció “riesgo vital inminente” de “riesgo aumentado” y sostuvo que la documentación no mostraba inminencia de muerte, aunque sí señaló un riesgo aumentado clínicamente, que requiere estudios.

Durante la resolución, Zapata estableció que hará lugar a la prisión domiciliaria “en los términos del artículo 32 de la ley 24.660” por motivos de salud. Agregó que no tienen "un diagnóstico preciso”, y que el caso exige una batería de exámenes e incluso internación para determinar patología y tratamiento.

Según explicó el abogado defensor, Rudnev perdió 50 kilos desde su detención y padece múltiples patologías. Además, afirmó que parte de las falencias se explican por la barrera idiomática en el penal, ya que aseguró que necesitaban utilizar un traductor para llevarle medicamentos, aunque el imputado no los reconocía.

En su argumentación, el juez Zapata ordenó la prisión domiciliaria con dispositivo electrónico de vigilancia y mantenimiento de restricciones ya vigentes. También aclaró que la medida se hará efectiva cuando la decisión quede firme.