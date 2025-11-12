Qué pasó que el semáforo no funciona en peligroso cruce de la ciudad: "Circular con precaución"
Se trata de la intersección de Ruta Chica y Circunvalación. Cuándo quedará restablecido y qué recomiendan las autoridades de tránsito.
Es un semáforo clave porque ordena el tránsito y evita accidentes en un cruce peligroso de la ciudad como el de Ruta Chica y Circunvalación. En las últimas horas el dispositivo dejó de funcionar y personal municipal trabaja arduamente para repararlo, consciente de que se trata de una de las arterias más transitadas de Cipolletti.
Sobre las razones del desperfecto, Diego Zúñiga, el Secretario de Fiscalización, explicó a LM Cipolletti. "Había caído un premoldeado que cortó el cable que energiza el controlador del semáforo, eso hizo que se quemara y nos encontramos trabajando en su reemplazo", comentó el funcionario.
Al parecer, la tormenta del pasado lunes, con intensas lluvias, vientos fuertes y granizo trajo un dolor de cabeza en el sector.
Por lo pronto, para garantizar la seguridad y reducir el margen de error en la zona ante una situación de fuerza mayor, "preventivamente estamos dirigiendo el tránsito con policía caminera y con inspectores de la dirección de tránsito también", aclaró el propio Zúñiga.
Seguidamente brindó una noticia tranquilizadora: "El servicio va a estar restablecido con normalidad en el transcurso de la mañana". Por último, instó a los vecinos a "circular con precaución".
Obra clave cerca de Ruta Chica y Circunvalación
En esa zona de Cipolletti se realiza una obra clave para su infraestructura vial: la colocación de carpeta asfáltica sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con calle Mosconi, en el marco de la obra de intersecciones canalizadas que promete transformar los accesos a la ciudad y mejorar la seguridad en una de las zonas de mayor tránsito del Alto Valle.
El proyecto de intersecciones canalizadas sobre la RP 65 cuenta con una inversión provincial superior a los $1.600 millones, y forma parte de un plan integral de mejora de conectividad y seguridad vial para Cipolletti y su área metropolitana.
La iniciativa apunta a resolver los conflictos de tránsito que se generan en los accesos a la ciudad, especialmente en los cruces ferroviarios, y a optimizar el flujo vehicular en la zona sur y este. Con la construcción de dos derivadores de tránsito y una intersección canalizada en Mosconi, el nuevo esquema permitirá ordenar el ingreso y egreso de vehículos, reducir tiempos de viaje y disminuir riesgos de siniestros.
El intendente Rodrigo Buteler ha destacado que la obra “marca un antes y un después en la conectividad de la ciudad”, y que responde a una visión de planificación estratégica que busca acompañar el crecimiento urbano con infraestructura moderna y segura.
