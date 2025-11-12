Qué pasó que el semáforo no funciona en peligroso cruce de la ciudad: "Circular con precaución"

Se trata de la intersección de Ruta Chica y Circunvalación . Cuándo quedará restablecido y qué recomiendan las autoridades de tránsito.

En el lugar se trabaja a destajo para resolver el desperfecto, suscitado por una cuestión de fuerza mayor.

Es un semáforo clave porque ordena el tránsito y evita accidentes en un cruce peligroso de la ciudad como el de Ruta Chica y Circunvalación . En las últimas horas el dispositivo dejó de funcionar y personal municipal trabaja arduamente para repararlo, consciente de que se trata de una de las arterias más transitadas de Cipolletti .

Sobre las razones del desperfecto, Diego Zúñiga , el Secretario de Fiscalización , explicó a LM Cipolletti . "Había caído un premoldeado que cortó el cable que energiza el controlador del semáforo, eso hizo que se quemara y nos encontramos trabajando en su reemplazo", comentó el funcionario.

Al parecer, la tormenta del pasado lunes, con intensas lluvias, vientos fuertes y granizo trajo un dolor de cabeza en el sector.

Por lo pronto, para garantizar la seguridad y reducir el margen de error en la zona ante una situación de fuerza mayor, "preventivamente estamos dirigiendo el tránsito con policía caminera y con inspectores de la dirección de tránsito también", aclaró el propio Zúñiga.

Seguidamente brindó una noticia tranquilizadora: "El servicio va a estar restablecido con normalidad en el transcurso de la mañana". Por último, instó a los vecinos a "circular con precaución".

Obra clave cerca de Ruta Chica y Circunvalación

En esa zona de Cipolletti se realiza una obra clave para su infraestructura vial: la colocación de carpeta asfáltica sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con calle Mosconi, en el marco de la obra de intersecciones canalizadas que promete transformar los accesos a la ciudad y mejorar la seguridad en una de las zonas de mayor tránsito del Alto Valle.

El proyecto de intersecciones canalizadas sobre la RP 65 cuenta con una inversión provincial superior a los $1.600 millones, y forma parte de un plan integral de mejora de conectividad y seguridad vial para Cipolletti y su área metropolitana.

Obras

La iniciativa apunta a resolver los conflictos de tránsito que se generan en los accesos a la ciudad, especialmente en los cruces ferroviarios, y a optimizar el flujo vehicular en la zona sur y este. Con la construcción de dos derivadores de tránsito y una intersección canalizada en Mosconi, el nuevo esquema permitirá ordenar el ingreso y egreso de vehículos, reducir tiempos de viaje y disminuir riesgos de siniestros.

El intendente Rodrigo Buteler ha destacado que la obra “marca un antes y un después en la conectividad de la ciudad”, y que responde a una visión de planificación estratégica que busca acompañar el crecimiento urbano con infraestructura moderna y segura.