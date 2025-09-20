¿Qué pasó en ruta Chica y Circunvalación, frente a la Shell?
Este sábado pasadas las 19 se dio una situación que requirió una oportuna intervención de las autoridades policiales y de tránsito. Hubo demoras.
Los sábados suelen ser más relajados también en materia tránsito y por eso sorprendió a los conductores las demoras que se registraron pasadas las 19 en el semáforo de Circunvalación y Ruta Chica, en el sentido Fernández Oro-Cipolletti.
Larga fila y los autos sin poder avanzar al menos una decena de minutos por esa arteria. ¿Qué pasó?, se preguntaban todos. ¿Un accidente? ¿Controles vehicular?
Según las informaciones preliminares a las que accedió LM Cipolletti, se trató en efecto de un sorpresivo control de alcoholemia que arrojó "un positivo" y por ello el auto en cuestión estuvo demorado a un costado del camino, lo que tornó más lento el tránsito.
"Las cámaras de Fernández Oro visualizan un Volkswagen Gol blanco en el que su conductor circulaba consumiendo bebidas. Personal policial que se encontraba apostado en el puente 83, da la orden de alto al automovilista, que hizo caso omiso y continúa su marcha rumbo a Cipolletti. Es por eso que se da aviso al personal Vial de Cipolletti junto al personal de la BMA y es interceptado en Circunvalación y Ruta Chica", contó a LM Cipolletti, jefa de seguridad Vial de Cipolletti.
Noticia en desarrollo
