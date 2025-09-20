Cipolletti LMCipolletti shell ¿Qué pasó en ruta Chica y Circunvalación, frente a la Shell?

Este sábado pasadas las 19 se dio una situación que requirió una oportuna intervención de las autoridades policiales y de tránsito. Hubo demoras.







En Circunvalación casi Ruta Chica, un control eficiente.

Los sábados suelen ser más relajados también en materia tránsito y por eso sorprendió a los conductores las demoras que se registraron pasadas las 19 en el semáforo de Circunvalación y Ruta Chica, en el sentido Fernández Oro-Cipolletti.

Larga fila y los autos sin poder avanzar al menos una decena de minutos por esa arteria. ¿Qué pasó?, se preguntaban todos. ¿Un accidente? ¿Controles vehicular?

Según las informaciones preliminares a las que accedió LM Cipolletti, se trató en efecto de un sorpresivo control de alcoholemia que arrojó "un positivo" y por ello el auto en cuestión estuvo demorado a un costado del camino, lo que tornó más lento el tránsito.