Deportivo Rincón le ganó a Sportivo Belgrano con un gol agónico

El León se impuso por 2 a 1 en el partido de ida y viajará a San Francisco con una ventaja clave en la serie.

En una tarde cargada de emoción en la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces , Deportivo Rincón se hizo fuerte en su casa y logró un triunfo clave por 2 a 1 frente a Sportivo Belgrano de San Francisco , en el partido de ida de los cuartos de final por el ascenso.

El León accedió a la instancia decisiva como cuarto en su zona, mientras que la Verde se ubicó líder en la segunda zona. Por ello, la definición del cruce será en Córdoba.

El partido inicio parejo, donde Rincón inclinó un poco más la cancha aprovechando el viento a favor y la experiencia en su terreno. Sportivo intentó, pero sin éxito. Además tuvo dos chances claras donde el línea levantó la bandera, concluyendo con la ilusión de abrir el marcador.

Sobre el final, a los 46 minutos, cuando se escurría el primer tiempo, a la salida de un córner en una jugada donde la pelota no traía peligro, Sebastián Jeldres paró el balón sobre el límite del área y, ante la marca de Pennessi, sintió un leve toque que le sirvió para caer y acusar una falta. Sin dudarlo, Nebbietti señaló un penal que Ramón Villalba cambió por gol.

7038633a-de1c-4d38-9d65-fcfa56135058

A los 28 minutos del segundo tiempo, luego de varias modificaciones que le dieron a La Verde presionó y consiguió un tiro de esquina. Desde la derecha se repuso el balón, con un gran centro que conectó Attis, quien había demostrado un gran juego aéreo. Apareció en el hueco, cabeceó con fuerza dándole mucha velocidad al balón y dejando sin nada que hacer al Oso Sánchez. Este empate 1 a 1 le servía a la visita, que tiene ventaja deportiva.

En el segundo tiempo, Villalba volvió a vestirse de héroe: a los 89 minutos apareció nuevamente y sellar el 2-1. Con este resultado, Los Leones viajarán a San Francisco el próximo fin de semana con una ventaja fundamental, y la ilusión intacta de seguir rugiendo camino al ascenso.

Más allá del juego, llamó la atención de la cantidad de posiciones fuera de juego que cobraron ambos líneas en contra de Sportivo Belgrano en situaciones oportunas. Fueron cinco en total, tres en el primer tiempo y dos en el complemento. La jugada del penal también sembró algunas dudas, pero tampoco hubo reclamos por parte de la vista.

La formación de Deportivo Rincón y otros datos del partido

FEDERAL A - CUARTOS DE FINAL IDA

DEPORTIVO RINCON - SPORTIVO BELGRANO

Deportivo Rincon - DT: Pablo Castro

1 Alejandro Sánchez

2 Jonathan Chacón

3 Ezequiel Ávila

4 Nicolás Di Bello

5 Federico Carrasco

6 Agustín Osinaga

7 Sebastián Jeldres

8 Daniel Carrasco

9 Ramón Villalba

10 Facundo Miguel

11 Germán Cervera

Suplentes: Ezequiel Lara, Carlos Estevez, Ariel Páez, Edgardo Cano, Héctor Rueda, Cristian Correa, Fernando Pettinerolli, Rodrigo Galdame, Fernando Inda.

A: Juan Ignacio Nebbietti - Rio Colorado.

A1: Emiliano Bustos - Rio Colorado.

A2: Danilo Viola - Viedma.

4to: Franco David Morón - General Pico.

NOTICIA EN DESARROLLO...