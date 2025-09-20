El pronóstico del tiempo: a qué hora empieza la lluvia en Cipolletti?

El sábado comenzó con las ya anunciadas precipitaciones, sin embargo el incremento de la temperaturas cambia el panorama del clima durante el fin de semana.

La mañana del sábado en Cipolletti comenzó con condiciones inestables y lluvias débiles que ya estaban anunciadas por la AIC. Durante la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas aisladas que se extenderán hasta el mediodía . Sin embargo, durante el correr del día la temperatura se incrementará y las lluvias débiles estarán presentes con el cielo parcialmente cubierto.

Hasta las 11:00 AM la probabilidad de precipitaciones alcanzará un 90% con ráfagas del sureste de hasta 37 km . La temperatura oscilará entre los 10 y 12 grados , lo que generará una sensación térmica fresca . Con el avance de las horas, las lluvias perderán fuerza y hacia las 12 del mediodía se registrará un cielo cubierto pero sin lluvias.

Durante la tarde, las condiciones comenzarán a estabilizarse con intervalos nubosos y temperaturas que llegarán a los 18º. El viento rotará al sur y se mantendrá leve y moderado con ráfagas de 43 km/h.

Hacia el anochecer, el cielo iniciará una tendencia a despejarse, con una temperatura que descenderá hasta los 5º lo que anticipa una noche fresca. Además se anuncian ráfagas de viento que aumentarán hasta los 48 km/h.

El tiempo del domingo

El domingo 21 comenzará con un amanecer más sereno sin precipitaciones. La madrugada iniciará con los cielos despejados, una temperatura de 9 grados y brisa leve del oeste. Sin embargo, con el correr de las horas, el viento aumentará su intensidad y hacia las 8 am se percibirá el viento moderado, acompañado de cielos nubosos.

Para el mediodía, el termómetro alcanzará los 13 grados y se registrarán ráfagas más fuertes del oeste, que llegarán a superar los 40 km/h. La tarde del domingo mostrará un clima ventoso pero más soleado, ya que para las 14 horas aumentará la temperatura a 16 grados y se registrarán ráfagas intensas del suroeste, cercanas a los 60 km/h.

Hacia la tarde, los cielos se despejarán y la jornada tendrá su momento más cálido y luminoso, con temperaturas entre 16º y 20º, aunque el viento se mantendrá firme.

El cierre del fin de semana se proyectará fresco y ventoso. A las 20, el cielo despejado acompañará la caída de la temperatura a 13 grados, aunque las ráfagas del suroeste se mantendrán fuertes. Finalmente, hacia la medianoche, el registro será de 11 grados con viento aún moderado del oeste, lo que anticipa un inicio de semana estable pero con aire frío en la región.

La lluvia se tornó una compañía permanente para los cipoleños, poco acostumbrados a las tormentas. Francisco Sánchez V.

Las alertas que el SMN emitió para 9 provincias

Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta meteorológica por distintos fenómenos que podrían afectar el cotidiano de la población.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Chubut, Río Negro, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

En las zonas afectadas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Lluvia Una reducida zona que abarca tres provincias del sur del país se encuentra bajo alerta amarillo por lluvias. Francisco Sánchez V.

El área será afectada por "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", informó el SMN.

Una reducida zona que abarca tres provincias del sur del país se encuentra bajo alerta amarillo por lluvias. Se trata del área de Los Lagos, Bariloche y la cordillera de Cushamen, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Allí, el SMN reportó que "el área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas".