El invierno se despide con lluvias intensas y un abrupto cambio de temperatura

El pronóstico para los próximos días, previo al 21 de septiembre, viene con promesa de un cambio en las condiciones climáticas.

La última semana del invierno se presenta con condiciones primaverales , anticipando un cambio de estación marcado por la humedad, el viento norte y temperaturas elevadas. La combinación de estos factores genera un escenario atmosférico muy dinámico, donde la inestabilidad será protagonista y dará lugar a lluvias y tormentas de variada intensidad .

La transición hacia la primavera no será gradual. En cambio, el ambiente mostrará signos de inestabilidad desde el inicio de la semana, especialmente en zonas del Litoral y la región pampeana , donde se esperan los primeros episodios de precipitación. Estos fenómenos aparecerán de manera puntual y aislada, con acumulados modestos en la mayoría de los casos, aunque no se descartan eventos intensos en sectores acotados.

Viento norte y humedad: protagonistas del clima

El viento del norte y el aporte constante de humedad serán los principales responsables del clima inusual para esta época del año. Este flujo de aire cálido, combinado con temperaturas más elevadas, genera un escenario propicio para que se desarrollen tormentas y chaparrones.

Según proyecciones del modelo europeo ECMWF, la inestabilidad se generalizará hacia mediados de semana con la llegada de un frente frío desde el sur de la región pampeana. Este sistema avanzará de sur a norte, afectando gran parte del territorio nacional y reforzando los episodios de precipitación.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes para el este de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes y este del Chaco. Las tormentas previstas serán localmente fuertes, con ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Los acumulados estimados en estas zonas oscilan entre 30 mm y 50 mm, pudiendo superar estos valores de manera puntual.

Frente frío y tormentas de cierre de invierno

El ingreso del frente frío hacia el jueves y viernes será determinante para los eventos climáticos de mayor relevancia. Al interactuar con la masa de aire cálida y húmeda, se producirán lluvias, chaparrones y tormentas sobre gran parte de la región pampeana y el Litoral.

Hacia el fin de semana, los episodios podrían intensificarse, tanto en extensión como en intensidad, consolidando un cierre de invierno marcado por la inestabilidad. Esta tendencia continúa la línea observada durante los últimos meses, cuando diversas regiones del país registraron acumulados pluviales récord.

El patrón de la semana demuestra que el final del invierno no seguirá los tradicionales días fríos y secos. Por el contrario, la humedad, el viento norte y la inestabilidad dominarán el clima, dejando un escenario más cercano a la primavera. Este contexto requiere especial atención de los productores y de la población en general, dado que las tormentas pueden desarrollarse de manera súbita y afectar distintos sectores.

Por lo tanto, los últimos días del invierno se despedirán con lluvias generalizadas, tormentas importantes y temperaturas elevadas, anunciando la llegada de la primavera y ofreciendo un anticipo del clima que se instalará en los próximos meses. La combinación de aire cálido, humedad y la acción del frente frío deja un cierre de estación dinámico y marcado por fenómenos que no pasarán desapercibidos para la población.