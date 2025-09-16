Así juega "Rosquita", el pibe que deslumbra en la Liga y es vendedor ambulante para ayudar en casa

Video. Elabora y vende rosquitas y otros manjares por las calles. Su historia familiar y sus ganas de salir adelante: "Voy por más".

La pisa y “la amasa” con los pies (como decían los viejos relatores) y también con las manos . Deslumbra dentro del campo y además se luce fuera del mismo, en la venta ambulante , con la elaboración de productos de panadería que le ofrece a los vecinos casa por casa. Agustín Morales protagoniza una historia conmovedora que emociona a todo Cinco Saltos y sueña con llegar al fútbol grande sin dejar de ayudar a su luchadora familia para salir adelante.

Fueron unos pibes del potrero del barrio donde una de las promesas de la Liga Confluencia la rompe desde chico los que con picardía le pusieron el apodo con el que hoy lo conoce todo el mundo: Rosquita .

Morrudo, atrevido, siempre saca un lujo, una asistencia o un gol de la galera el actual crack de la 2009 de Experimental, que también es considerado para la tercera división de ese club.

El talentoso que piensa en una cancha, el guerrero que se esfuerza lejos de ella y hace de todo para sobrevivir con su querida gente. Creció entre duros golpes de la vida, ausencias significativas y carencias económicas, pero así como es el primero en pedir la pelota, siempre se muestra y no se esconde a la hora de ayudar en su casa.

Incluso a temprana edad, elaborando y vendiendo Rosquitas por la calle. “Cuando él empezó a jugar al fútbol nosotros hacíamos ventas de rosquitas y nos ayudaba a vender a acá en el barrio… Tenía una hermana que falleció a los 12 años, Morena, y por la demanda del cuidado de la nena (sufría epilepsia refractaria) yo no podía trabajar afuera, entonces nos dedicamos a la elaboración de rosquitas, pastelitos, canelones y así para poder vivir y solventar los gastos de la casa y médicos”, explica con lágrimas en sus ojos su mamá Romina, orgullosa de su hijo.

Rosquita en familia En un paseo familiar, junto a su mamá, hermanos y la pareja de su madre.

“Gente que no conozco por la calle me grita Rosquita, sé que hablan bien de mi juego, eso ya es un sueño para mí pero bueno hay que ir por más”, reconoce este incansable chico de 16 años que ya trabajó de pintor, en un carro gastronómico y de peluquero (“tengo el curso de barbero hecho”).

Su prometedora trayectoria comenzó en La Saltense, continuó en el equipo del barrio, defendió 7 años los colores de Maracacinho y hace 12 meses milita en Experimental. “En mi categoría vamos muy bien en la tabla, llevamos 11 partido invictos, y estamos en los primeros puestos”, sostiene el pichón de crack que estuvo probando suerte en Argentinos Juniors, el semillero del mundo, pero regresó de Buenos Aires porque su querida abuela estaba enferma.

Rosquita en el Bicho Rosquita en el semillero del mundo, Argentinos Juniors.

Lamentablemente la nona “falleció hace 2 años”. Para colmo, según su mamá, “la última vez que vio a su padre fue en el velatorio de su hermana, después volvió a desaparecer…”.

Todas complicaciones que lo desequilibraron emocionalmente y, en ese complejo contexto, abandonó el colegio para ponerse a disposición de su entorno. Es sin dudas una cuenta pendiente regresar a la escuela.

“Fueron 2 años muy malos para él pero bueno si Dios quiere el año que viene retomará en un colegio nocturno. Ojo que es muy inteligente, estuvo en un concurso de matemáticas y lo ganó. En la parte sentimental fueron años complejos”, confiesa su mamá y se muerde los labios de la impotencia...

Así juega Rosquita

A la vez Rosquita anhela una revancha en el fútbol grande. “Ya lo pasé y es un sacrificio tremendo pero era muy chico todavía, ahora creo que ya tengo la edad y ya estoy preparado para eso. Pero no hay que creérsela e ir de a poco”, señala Agustín con los pies en la tierra.

Rosquita el pibe que la rompe en la Liga Confluencia y es vendedor ambulante

Por último agradece a “cada persona que estuvo siempre, al profe Pinino y a su señora Araceli y a mi tía Claudia. Y gracias a mi familia, que gracias a ellos pase por todo lo que pase con tan solo 16 años. Y un abrazo a mis compañeros”.

Su madre, en el final, recalca “ahora hace rosquitas para pagarse sus cosas y ayuda en la pequeña rotisería familiar, siempre les enseñé eso, que para ganar la plata hay que trabajar”. Rosquita, el chico que deleita con su fútbol y sus manjares, un campeón del fútbol y de la vida…

La opinión de su DT actual

“Rosquita es un crack, tendría que estar en el fútbol de AFA”

Por Máximo Mora, DT de la sexta y Reserva de Experimental

“Yo lo conozco desde chiquito porque juega con los mellizos míos. Hace 4 años que lo dirijo pues lo tuve también en Maracacinho. Lo he llevado a reserva también, es un crack. Lo acerqué a la prueba de Argentinos Juniors y quedó allá. Después se vino por diferentes circunstancias, luego me cambié de club y se vino conmigo, fue el primero que me siguió de tantos otros. Lo aprecio mucho, al igual que a todos los chicos, contento por el vínculo con ellos. Rosquita es un fenónemo, un jugador que tendría que estar en el fútbol de la AFA, en Buenos Aires. Prácticamente no he visto en Liga jugador con las características de él. Uno trata de ayudarlo en todo lo que puede, en su vida futbolística y también en lo social”.