Se hizo viral: el insólito error de Lionel Messi en Inter Miami

El astro de la Selección Argentina intentó definir un penal a lo "Panenka", pero el arquero rival adivinó sus intenciones.

Mientras Inter Miami caía por 2 a 0 ante Charlotte FC como visitante, uno de los momentos más insólitos del encuentro tuvo como protagonista a Lionel Messi . El capitán de las Garzas desperdició una inmejorable oportunidad para abrir el marcador: falló un penal que él mismo había generado a los 32 minutos del primer tiempo .

El rosarino, que compartió once inicial con Rodrigo De Paul , Tomás Avilés y Tadeo Allende , intentó sorprender al arquero rival con un sutil remate a lo “Panenka” , pero el croata Kristijan Kahlina no se dejó engañar, leyó la intención y se quedó con la pelota. La jugada se viralizó rápidamente por la inesperada ejecución de Messi.

Este encuentro marcó el regreso de Leo al fútbol estadounidense tras su paso por la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias. En Buenos Aires se había despedido con un doblete ante Venezuela, pero no viajó a Quito para el cierre contra Ecuador, ya que Lionel Scaloni decidió preservarlo. Aun así, cerró su participación con un nuevo logro personal: fue el máximo goleador del torneo clasificatorio, con ocho tantos, por primera vez en su carrera.

¿Lionel Messi jugará el próximo Mundial?

El capitán y figura de la Selección argentina, Lionel Messi, publicó un emotivo posteo en sus redes sociales luego de su último partido oficial en la Argentina con la Selección.

Messi, quien se despachó con un doblete en la goleada 3-0 contra Venezuela por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confesó que fue “una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”.

Además, le agradeció de corazón “a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.

El delantero de 38 años, que actualmente milita en el Inter Miami de Estados Unidos, vivió una noche muy emotiva, en la que no pudo ocultar las lágrimas en la entrada en calor ni durante el himno previo al encuentro, tras ingresar acompañado al campo de juego del Estadio Más Monumental junto a sus tres hijos.

Messi-pensativo-Portada

Messi abrió el marcador sobre el final del primer tiempo con un verdadero golazo y también fue el encargado de cerrar la goleada al definir solo en el área luego de ser asistido por Thiago Almada.

El mimo de Antonela

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, compartió un emotivo mensaje por la despedida del astro rosarino, quien jugó probablemente su último partido oficial en la Argentina: “Orgullosos de vos”.

El posteo de Roccuzzo en Instagram se dio luego de la goleada 3-0 de la Selección argentina a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, partido en el que Messi se despachó con un doblete.

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos”, rezaba la dedicatoria.

Durante la previa del partido ante Venezuela se dio un momento muy emotivo, ya que Messi salió a la cancha visiblemente emocionado y tomado de la mano con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La palabra de Scaloni

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la puesta en duda del astro y capitán, Lionel Messi, sobre su participación en la próxima Copa del Mundo y aseguró que el futbolista “se tomará con tranquilidad” su tiempo para decidirlo.

“El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones” agregó.