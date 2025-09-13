Dolor por la sorpresiva muerte de querido vecino: "Amor, no tengo consuelo, qué injusticia..."

La partida de un popular y destacado criador de perros genera dolor. La emotiva despedida de su familia y amigos.

Dolor por la muerte de Gustavo, un conocido vecino cipoleño.

Gran consternación en la comunidad y entre los referentes de la actividad que se desempeñaba causó la repentina muerte de Gustavo Reeb , referentes entre los criadores de perreros ovejeros alemanes. La dolorosa noticia se conoció en las últimas horas aunque su partida habría sido "a principio de semana".

Gustavo era desde hace años titular de "AUS TAFEL LAND". En su momento supo confiar que su pasión enlazaba "con la tarea comunitaria, preparando perros de trabajo, de búsqueda y rescate de personas, además de adiestramiento con fines de seguridad pública e investigación policíaca, es decir, ovejeros antidrogas".

La noticia de la partida de este conocido vecino caló hondo entre los cipoleños y en las redes sociales circularon números mensajes de despedidas y condolencias para sus seres queridos.

Emotivos mensajes de despedida al querido vecino

Por ejemplo, su eterna compañera, Sandra Sambueza comentó la publicación del colega Miguel Parra referida a la triste noticia y confesó: “Gracias por recordarlo, fue y es todo para mí. Y hoy no tengo consuelo… Nunca voy a entender estas injusticias. Te amo, amor de mi vida, mi compañero, mi todo”.

Enseguida, numerosas personas le enviaron fuerzas a ella y el resto de la familia y tuvieron palabras de elogios hacia Gustavo.

“Hermosa persona. Ahora queda en nuestros recuerdos verlo pasar todos los días por nuestra vereda, cuando iba a atender a sus perros. Todos nuestros sobrinos son hermosas personas. Si se va a extrañar”, escribió, por ejemplo, Stela.

criador de animales Siempre sonriente, a Gustavo ya se lo extraña.

“Gustavo te conocí en mi adolescencia, jugamos varios años al Handboll para mayores del industrial, te vi años después y aun te re acordabas de esos años abrazo al cielo vuela alto compañero”, comentó Ricardo.

“Un crack. Un distinto. Un docente en el arte de criar ovejeros alemanes. Siempre dispuesto, atento. Gran persona. Te voy a extraña amigo”, le dedicó sentidas palabras Leo

“Esto es una pérdida irreparable. Dios lo tenga en su gloria”, lo despidió Angélica. ¡Hasta siempre querido Gustavo!