Un móvil de Tránsito municipal quedó destruido tras un incendio en plena calle

Bomberos sofocaron un incendio en un vehículo oficial de Tránsito municipal. En lo que va del año, los siniestros de autos en Cipolletti aumentaron un 70% respecto a 2024.

Un móvil de Tránsito Municipal se incendió este miércoles en plena calle.

Un nuevo siniestro vehicular volvió a encender las alarmas en Cipolletti . El miércoles, pasadas las 15.10, un automóvil perteneciente a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad quedó totalmente destruido tras un incendio que se desató en plena vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Esmeralda y Almirante Brown , donde una dotación de los Bomberos Voluntarios acudió de inmediato para sofocar las llamas.

El vehículo afectado fue un Fiat Palio 1.4 de cinco puertas que llevaba varios años en servicio dentro de la flota municipal . Las llamas consumieron el motor, las ruedas delanteras y el torpedo interior, provocando daños totales que dejaron a la unidad fuera de funcionamiento de manera permanente. Si bien no se registraron heridos, las pérdidas materiales fueron considerables .

Se desconoce hasta el momento el causal del incendio. No se registraron heridos y el vehículo quedó fuera de servicio.

Posibles causas

Fuentes consultadas por LM Cipolletti señalaron que la hipótesis principal apunta a una falla eléctrica en el motor, agravada por la falta de mantenimiento general del rodado. Desde la Secretaría de Fiscalización del Municipio, a cargo del área de Tránsito, evitaron dar declaraciones oficiales sobre el incidente pese a las consultas realizadas.

Este episodio se suma a una lista creciente de incendios vehiculares que se registran en la ciudad, algunos de ellos vinculados a desperfectos mecánicos y otros bajo sospecha de intencionalidad.

E.C.P BOMBEROS (1) Los Bomberos Voluntarios registraron un aumento del 70% en incendios vehiculares en Cipolletti. Estefania Petrella

70% más de incendios vehiculares en Cipolletti

De acuerdo a datos obtenidos por este medio, entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 41 incendios vehiculares en la ciudad, una cifra que refleja un marcado aumento respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 24 casos, lo que representa un incremento del 70%.

El desglose mensual revela la magnitud del problema: enero (6), febrero (3), marzo (6), abril (5), mayo (7), junio (10), julio (4) y agosto (1). Junio fue el mes más crítico, con diez incendios en apenas 30 días.

Este incremento preocupa a los bomberos locales, que deben destinar cada vez más recursos y tiempo a este tipo de emergencias, muchas de ellas evitables con un adecuado mantenimiento vehicular.

Casos recientes que encendieron la alarma

Entre los episodios más graves de este año se destacan:

29 de mayo: un taxi de la empresa Servi-Taxi se incendió en la esquina de Miguel Muñoz y Perú. El vehículo, un Fiat Siena a GNC, quedó destruido por completo. La intervención rápida de bomberos permitió cerrar la llave de gas y evitar una explosión que pudo haber tenido consecuencias mayores.

21 de junio: en Ferri, un Toyota Yaris denunciado como robado en Fernández Oro apareció calcinado en la intersección de Los Rosales y La Alianza. El fuego lo consumió en su totalidad y las pericias confirmaron que el hecho estuvo vinculado a un robo previo.

13 de julio: en el Distrito Vecinal Norte, un automóvil estacionado frente a un taller mecánico comenzó a arder durante la madrugada. Las llamas provocaron daños graves y el caso quedó bajo investigación para determinar si se trató de un desperfecto mecánico o de un hecho intencional.

Un problema en ascenso

El incendio del vehículo de Tránsito municipal no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente que preocupa a las autoridades y a la comunidad. Mientras, los registros muestran un aumento sostenido de este tipo de siniestros.

Por ahora, el Fiat Palio destruido se suma a la lista de vehículos que, ya sea por fallas mecánicas o hechos intencionales, terminan envueltos en llamas en las calles cipoleñas. Una estadística que no deja de crecer y que expone la necesidad de controles más estrictos y políticas de prevención claras para frenar una problemática que ya dejó 41 casos en lo que va del año.