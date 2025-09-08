Borrachos al volante: secuestran 13 vehículos en Cipolletti

Los conductores borrachos fueron mayoría entre aquellos que perdieron el vehículo por ser descubiertos en infracción.

Durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, en el horario nocturno, se llevó a cabo un operativo de control de tránsito de documentación y alcoholemia . Una vez más, la mayoría de las infracciones fue contra conductores borrachos . Pese al Alcohol 0,en Cipolletti es muy alta la cantidad de secuestros por alcoholemia postiva.

El operativo de tránsito fue llevado a cabo por personal de la Dirección de Tránsito del Municipio con apoyo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y agentes de la Comisaría 4, algo ya habitual ante los intentos de evadir el control o las agresiones que sufren los inspectores municipales.

Desde la Dirección de Tránsito se informó que se labraron 21 actas de contravención y se retuvieron 16 vehículos (15 autos y una moto). Entre los rodados que fueron retenidos por los inspectores, 13 se le secuestraron a conductores que dieron positivo al control de alcoholemia.

control transito y policía cipo

Según el reporte el área de Fiscalización del Municipio, la graduación más alta detectada en el operativo fue de 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre. Un caso de extrema ebriedad incluso con la vieja ordenanza que otorgaba hasta 0,5gr/l de tolerancia.

Los puestos de control estuvieron emplazados en: plaza Montelpare, Yrigoyen y Villegas, Mariano Moreno y Mengelle , y Alem y Mengelle.

Alcohol cero en Cipolletti

La dirección de Tránsito recordó a los vecinos que la documentación necesaria para circular y que se solicita durante los controles de rutina es la siguiente: licencia de conducir, cédula verde y seguro del vehículo al día. En el caso de las motos, uso casco obligatorio.

Además, Cipolletti está adherida a la Ley Nacional N° 27.714 conocida como “Alcohol Cero al volante”, cuyo propósito es reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica.

El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención, lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros.

Las multas en Cipolletti varían según la graduación y la reincidencia. Las más leves, para aquellos cuyo resultado se ubique entre 0,1 y 0,49gr/l (la vieja tolerancia al consumo), la sanción va de 100 a 400 unidades de Sanción Administrativa Municipal. En tanto que en los casos más graves, con resultados superiores a 1,51gr/l como el que registró un conductor este fin de semana, la multa va de 800 a 3000 SAM.

Cada SAM de sanción debe multiplicarse por el valor de un litro de nafta súper en el ACA de Cipolletti, aunque el valor no se actualiza en forma automática con el surtidor. Actualmente, el Juzgado de Faltas tiene valuado el SAM en 995 pesos. Si el conductor que dio 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre recibe la sanción más dura tendrá que pagar $2.985.000.995. A la multa, tendrá que sumar el costo del acarreo del vehículo.