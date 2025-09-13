Violento robo a un repartidor en Fernández Oro: recuperaron la camioneta en Cipolletti

El hombre junto a su hijo fue golpeado y expulsado a la fuerza de su vehículo. También se llevaron su teléfono celular, billetera y la llave original del vehículo.

En la madrugada de este sábado , un violento hecho de inseguridad se registró en las calles de Fernández Oro . Un repartidor de paquetería y su hijo fueron atacados a golpes por un grupo de personas , quienes huyeron con su camioneta Chevrolet Sandero. Tras una persecución policial que se extendió hasta Cipolletti, se logró recuperar el vehículo .

El hecho tuvo lugar cerca de las 2:00 de la madrugada en la calle González Larrosa, entre Jorge Noewbery y Primeros Pobladores. La víctima había sorprendido por los atacantes, que lo golpearon antes de darse a la fuga.

Inmediatamente, el hombre dio aviso a la Comisaría Nº26 de Fernández Oro , lo que permitió un rápido despliegue policial con varias unidades en la zona de la ruta que une ambas ciudades.

De la persecución participaron varias unidades de seguridad, entre ellas móviles de la Comisaría 24° de Cipolletti, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de la dependencia local de Fernández Oro.

Como resultado del despliegue, la camioneta se encontró minutos más tarde en la intersección de Tierra del Fuego e Iguazú, en el límite entre Cipolletti y Fernández Oro. El rodado fue abandonado y tras confirmar la titularidad del vehículo, fue entregado a su dueño legítimo.

La localidad de Fernández Oro aumentó significativamente su población y con ello, incrementó la preocupación de sus vecinos ante los hechos de inseguridad registrados en los últimos meses.

El propietario de vehículo denunció que junto al robo de la camioneta también sufrió la sustracción de su teléfono celular, una billetera con documentación y tarjetas, además de la llave original del rodado. El robo de la llave sobre todo implica una vulnerabilidad en seguridad para el futuro.

El fiscal de turno tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones de rigor, entre ellas el trabajo del Gabinete de Criminalística en el lugar del hallazgo. Una vez finalizadas las diligencias, se procedió a la entrega formal del vehículo a su dueño, que recuperó así su herramienta de trabajo.

Inseguridad en Fernández Oro: un reclamo constante

La comunidad de Fernández Oro se movilizó en reclamo de mayor seguridad en la localidad. La convocatoria fue impulsada a partir de una serie de robos que se repiten con frecuencia y ponen en peligro la integridad de las familias. La marcha se realizó el sábado 30 de agosto y comenzó en la intersección de Tamariscos e Irigoyen a las 18:00 horas.

Analía Basualdo en declaraciones a LMCipolletti explicó que la inseguridad se agravó en los últimos meses, con más de trece robos contados en los últimos dos meses. Indicó que los delincuentes ingresan a las viviendas con violencia, incluso cuando hay personas en el interior y sustraen vehículos, tecnología y dinero de efectivo.

El caso más resonante fue el que tuvo como víctima a una vecina del Barrio Las Acacias. En el mes de junio, desconocidos ingresaron a su domicilio y sustrajeron una camioneta Toyota Hilux que poco tiempo después fue reconocido como el vehículo utilizado durante el homicidio de Juan Ramón Riquelme de 39 años en General Roca.

Además, se llevaron un vehículo Toyota Etios que tiempo después sería recuperada por la Policía del Neuquén en un barrio del oeste. Durante el robo intentaron sustraer una motocicleta pero no lograron encenderla, por lo que la abandonaron en la vía pública.

La inseguridad se reflejó en un nuevo intento de robo que tuvo lugar en horas de la madrugada del viernes 29 de agosto. La mujer se encontraba sola en su vivienda cuando desconocidos cortaron el suministro eléctrico, forzaron las puertas y aberturas en un intento de ingresar a la casa.

“Ayer entre las 2:30 y 3:00 de la mañana estaba la vecina sola y se quedó en shock porque estaba durmiendo y sintió los ruidos que estaban forzando las ventanas, la puerta, cortaron una malla y la luz. Ella alumbra con el celular y activa la alarma, eso los corrió” indicó Basualdo.

Los vecinos de los barrios Las Acacias, La Emilia, Don Eugenio y Clementina expresaron que se sienten desprotegidos. Plantearon que el patrullaje policial es irregular y que sólo se intensifica cuando se elevan reclamos y luego vuelve a interrumpirse.

Menos de dos semanas después de la movilización en pedido de mayores medidas de seguridad en la localidad, un nuevo hecho delictivo se registró en la localidad de Fernández Oro.