Juguetes sexuales en Cipolletti: Lo más buscado, precios, datos inéditos y el éxito de las muñecas

En medio del misterioso desparramo de elementos eróticos en el tercer puente, una visita a dos sex shop céntricos permitió descubrir los gustos de los vecinos de Cipolletti y alrededores. Galería de fotos .

El pizarrón de uno de los sex shop céntricos que invita a perder la vergüenza y entrar por un juguete sexual.

“Si te da vergüenza entrar, es porque lo necesitás …”, invita a la comunidad a dejar la timidez y los prejuicios de lado e ingresar el peculiar pizarrón de la puerta de Delice . Se trata de uno de los sex shop que se encuentran en el centro de Cipolletti, que ofrece elementos para el placer íntimo. Pero no sólo se trata de juguetes , anillos y consoladores , también entran en escena las muñecas, arnés, disfraces y objetos comestibles para acompañar la pasión.

Uno de los dos sex shop que se emplazan en el centro neurálgico cipoleño, fue el que visitó LM Cipolletti en las últimas horas a raíz del revuelo que armó la aparición de una importante cantidad de juguetes sexuales en el tercer puente que une nuestra ciudad con Neuquén .

Lencería y elementos eróticos en uno de los sex shop visitados. Qué buscan los cipoleños.

Tanto allí como en Sexfun nos confiaron las preferencias de los vecinos en la intimidad, cuáles son los productos eróticos estrellas y un par de datos que te van a sorprender. ¡Hot!

Una tendencia impactante

Fiorella es la encargada del negocio ubicado en Miguel Muñoz 419 donde numerosos cipoleños y cipoleñas asisten para stockearse y tener material a la hora de dar rienda suelta al placer y la autosatisfacción.

“Antes estábamos en La Esmeralda pero nos mudamos a este lugar, somos los más céntricos de todos”, se jacta la muchacha que admite que le costó un par de semanas adaptarse al particular rubro hasta que “lo naturalicé porque es un trabajo más y desde luego muy digno”.

Junto a una compañera le cuentan “todo” a este portal a la vez que miran de reojo si una parejita se decide por alguno de los juguetitos de importantes dimensiones que contemplan con cariño.

Juguetes sexuales Una de las empleadas contó: "Ya lo naturalicé, es un trabajo más, algo digno". Qué la sorprendió... Antonio Spagnuolo.

Allí la empleada aporta una estadística asombrosa de lo que al menos sucede en ese colorido y ardiente recinto.

“Por ahí les va a llamar la atención pero acá muchos hombres vienen a buscar juguetes. Es más, desde que estoy yo, han venido más varones que mujeres…”, blanquea la joven que accede sin ruborizarse y sumamente desenvuelta a responder nuestras múltiples inquietudes.

No obstante, se aferra una teoría que explicaría ese fenómeno y conducta. “Más allá de que la comunidad gay creció o afortunadamente se liberó y el sexo ya no es un tema tabú, suponemos que la mayoría lo llevan para sus propias parejas mujeres o quizá amantes. Algunos seguramente para consumo personal. Han venido muchas mujeres pero me sorprendió gratamente lo de los hombres”, celebra la vendedora.

Juegos sexuales (1) Juguetes sexuales de todos los tamaños, para todos los gustos en el centro cipoleño. Antonio Spagnuolo.

El público femenino también se lleva “de todo”. “Lencerías para todos los días, lencería sexy, accesorios, disfraces, juguetitos… Prendas de abajo, bodys, es decir aprovechan nuestra amplia oferta. Sin olvidar los látigos que nunca pasan de moda para ambos sexos…”, resalta.

También explicó que los jubilados suelen comprar lubricantes y tienen una marcada tendencia a obtener pastillas vigorizantes naturales.

¿El tamaño importa? Y ¿qué tal los precios?

En relación al famoso debate sobre la importancia del tamaño del miembro viril en los encuentros amorosos, la empleada confiesa que los clientes “en algunos casos sí priorizan eso”, aunque al mismo tiempo relativiza la cuestión de las proporciones... “Mientras el juguete vibre por ahí no importa tanto, ahora si no vibra ya cambia la cosa”. Es decir, la decisión final no se relaciona con las dimensiones que presente el juguete, sino con las funciones eléctricas que acompañen su funcionamiento.

Respecto al target de público que frecuenta el lugar, asegura que oscilan “entre los 20 y los 60 años” y al ventilar precios informa que “tanto lencerías como los juguetes van de los 20 mil a los 150 ó 160 mil pesos”. Una curiosa teoría esbozó la vendedora al explicar que en nuestra ciudad parecería “no estar normalizado aún lo de los tríos amorosos si te comparás con grandes urbes”, admite que cada tanto “vienen 3 personas juntas o por separado…”.

Juegos sexuales (2) La cajita feliz. Otra de las atracciones sexuales de Delice. Antonio Spagnuolo.

Por último, consultada sobre aquella frase del pizarrón de la puerta y cómo logra que la clientela entre en confianza, revela: “Una rompe el hielo con la charla, la mayoría entra con un poco de timidez y acá tratamos de que se sientan cómodos, que no tengan problemas en expresarse con las palabras que quieran. No había sex shop en el centro, ya hay que empezar a naturalizarlo”.

Furor por las muñecas y torsos masturbadores

A pocas cuadras de allí, del otro lado de la Alem, se encuentra Sexfun (Teniente Ibáñez y España). Del completísimo local, sale sonriente una veinteañera con un regalito con el que planea “sorprender” a su pareja.

José Luis Victoriano, el propietario de larga trayectoria en el rubro, es el que en este caso toma la palabra y contesta cada una de las curiosidades de este portal.

Por empezar, realiza una radiografía de las ventas, una suerte de mapa del mercado de los sex shop. “En Julio vendemos un poco más por el tema de los aguinaldos, lo mismo que en Febrero por el Día de los Enamorados y ya en Diciembre por las fiestas y la otra parte del aguinaldo… Luego se entra en una meseta, la demanda tiende a caer en tiempos de crisis o meses normales al no ser artículos de primera necesidad. Pero le buscamos la vuelta, desde hace un tiempo trabajamos con tarjetas de créditos, cuotas con distintos bancos”, explica.

juguetes sexuales (1) Sexfun también cuenta con una amplia variedad para el placer y alegría de su clientela. Antonio Spagnuolo.

Es tan “amplia la variedad” que disponen en Cipolletti y Neuquén que le cuesta revelar cuál es el artículo más vendido, aunque lanza algunas pistas concretas. "Hay para cada público. Se mueve bien todo lo que es lubricantes, cosmética íntima, masajes, perfumes, eso lo llevan parejas… Después vigorizantes lo consumen mucho mayores de 40 ó 50. Y tienen bastante salida actualmente los torsos masturbadores y muñecas realistas, estas son un poco más caras ya que es como una persona en silicona”, comenta.

El pueblo seguramente quiere saber más y, por eso, al ahondar en detalles técnicos, precisa: “Algunas vienen en tamaño real y las otras reducido. El torso se corta de la cintura hacia abajo e incluye vagina y ano, es completito. También viene el torso masculino con su correspondiente pene”.

juegos sexuales (3) Las muñecas masturbadoras son furor.

¿Precios de esos objetos sexuales? “Los torsos cuestan 82 mil aproximadamente y las muñecas realistas, que los que las llevan quedan maravillados y se enamoran, valen $ 1.650.000”.

Ese es el producto más costoso del lugar y entre los más económicos se ubican “los lubricantes en sachecitos que hay desde 1000 pesos en adelante y sirven para un par de relaciones sexuales. Si no, ya hay que pasar a envases más grandes”.

Deja en claro que a sus clientes les gusta experimentar y entregarse al sexo y al placer: “Tenemos clientes de toda la vida, que vienen a buscar lo nuevo. En ese sentido los juguetes con tecnología que permitan manejarse a distancia o con app desde el celular, suelen tener demanda. La gente los busca porque son cosas que vieron en videos y quieren conocerlo y probar. Pero como el juguete tradicional dura bastante, no lo llevan tanto. En cambio, la lencería para el público femenino anda bien”, amplía el comerciante.

juguetes sexuales (2) Disfraces y elementos que alimentan el morbo... Antonio Spagnuolo.

Consultado sobre el perfil y las edades de sus clientes, reflexiona: “Las nuevas generaciones por suerte ya no lo ven como algo tabú al tema del sexo así que vendemos a mayores de 18, en general son de 25 años en adelante, el que nos viene a comprar ya trabaja y se lo puede pagar”.

Siempre dispuesto a actualizarse, Julio analiza: “Tenés que tener lo que busca la gente o un producto que lo pueda sustituir. Cuando recién arrancamos la sexóloga que iba al programa de Susana Giménez mostraba el patito masajeador y era muy buscado; lo mismo pasó con una cantante y así con otras propagandas que impactan en la venta”.

En jornadas con temperaturas elevadas, Cipolletti se relaja y entra en calor. La timidez, como recomienda el pizarrón, va quedando atrás. El fuego y la pasión nunca se acaban.