El misterio de los "juguetitos" que aparecieron en la zona del tercer puente: ¿Cómo llegaron ahí?

Una gran cantidad de objetos sexuales fueron encontrados en las inmediaciones del cruce interprovincial. Cuáles son las hipótesis.

Lo insólito del hallazgo no es tan solo el objeto, sino la cantidad. Un montón de juguetes sexuales (consoladores) aparecieron desparramados en las inmediaciones del tercer puente que une Neuquén y Cipolletti, a la vista de quienes transitan por la zona. Fue un hallazgo fortuito, casi absurdo, que rápidamente se viralizó a través de distintos grupos de WhatsApp y redes sociales. Las imágenes -entre la sorpresa, la risa nerviosa y el desconcierto- abrieron un sinfín de preguntas. ¿De dónde salieron? ¿Quién los dejó ahí? ¿Por qué?

El primer dato surgió a partir de un testigo ocasional. "Hay muchos, mucha cantidad de esos juguetes", comentó una persona consultada por este medio, claramente sorprendida por lo peculiar de la situación. " Llamativo que sea de una sola persona, ¿no? Capaz que los coleccionaba, no sé... No creo que sea un comercio que los haya tirado tampoco. Es raro, rarísimo ", lanzó.

Y lo es. En un contexto donde el tránsito habitual del puente no suele ser interrumpido por más que accidentes o controles policiales, este hallazgo dejó a varios desconcertados. Los juguetes —la mayoría de ellos, consoladores- estaban tirados en el pastizal, debajo del tercer puente. No estaban embalados, incluso algunos parecen dañados.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 15.12.38 La foto viral de los consoladores.

Las hipótesis que circulan son muchas, pero ninguna concluyente. La primera apunta a la posibilidad de que se trate de descarte masivo de algún comercio erótico. Sin embargo, no hay denuncias ni indicios de un cierre reciente en la zona que lo confirme. Otra suposición, aún más curiosa, sugiere que podría provenir de un hotel alojamiento o motel, donde este tipo de objetos suelen quedar olvidados o acumulados con el tiempo. Pero, de nuevo, nada firme.

"La verdad es que nunca vi algo así", comentó un empleado municipal que suele estar involucrado en la limpieza urbana de distintos sectores clave. "Ahora tenemos a algunos equipos en la calle con el tema de la emergencia del viento, pero mañana a la mañana vamos a ver qué encontramos. Si es que todavía está", adelantó.

El factor viral también jugó su parte: la foto inicial refleja un montón de objetos con formas y colores sugerentes. En menos de una hora ya circulaba por varios grupos de WhatsApp. Las reacciones fueron de todo tipo: desde bromas hasta indignación, por lo que algunos consideran una escena inadecuada para quienes transitan por la zona, incluso en compañía de menores de edad.

SFP Transito en tercer puente por corte (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por ahora, no habría cámaras en el sector que permitan esclarecer cuándo y cómo llegaron los juguetes al lugar. Tampoco se presentó nadie a reclamar ni explicar su procedencia. Es un misterio total.

Mientras tanto, el hallazgo suma una nueva historia al anecdotario urbano local: insólita, ¿divertida y por momentos casi surrealista. En un rincón inesperado de la ciudad, entre pasto seco y basura dispersa por el viento, quedó el rastro de una escena que nadie vio llegar, pero que ahora nadie puede dejar de comentar. ¿Qué se hace con un hallazgo así? ¿Quién lo limpia? Y, más inquietante aún, ¿por qué estaba ahí? Las respuestas, por ahora, siguen en el limbo.