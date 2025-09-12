Juguetes sexuales en el tercer puente: la esclarecedora teoría de un experto

Durante la visita que realizó LMCipolletti a un sex shop, el dueño e histórico empresario del rubro aportó una mirada valiosa y contundente. Su detallada hipótesis se suma a las múltiples miradas de usuarios y curiosos que presenciaron la escena en el puente que une Cipolletti con Neuquén.

Mucho se habló y especuló en los últimos días sobre el misterioso hallazgo de los juguetes sexuales en el tercer puente que une Cipolletti y Neuquén .

Distintas hipótesis pero ninguna certeza hasta el momento. En ese escenario de incertidumbre e intriga, ahora LM Cipolletti obtuvo la valiosa y esclarecedora versión de un experto en el tema, nada menos que el dueño de un histórico sex shop con sedes en ambas ciudades .

La referencia es para José Luis Victoriano , el propietario de Sexfun aportó su valiosa y contundente mirada en medio de “conjeturas infundadas”.

Parte II de los "juguetitos" que aparecieron en la zona del tercer puente.

“Por la foto que veo, son productos viejos que ya no salen a la venta. Es más, la mayoría son prótesis que se usan para poner el pene adentro y simular un mayor tamaño… Penetra la parte del juguete, vienen con elástico como para sujetarlo al cuerpo tipo calzoncillo”, explicó el empresario del rubro con lujo de detalles…

Siguiendo con su pormenorizado análisis del inédito suceso, el especialista añadió: “Lo otro que visualizo en las imágenes son bombas de succión, que sirven para mejorar la erección. Si lo usás mucho tiempo en forma de ejercicio prometen aumentar el tamaño del pene… Lo que hacen en verdad es generar vacío y lo que ello produce es vasodilatación en las arterias del pene".

"Eso usándolo unos 10 minutos antes de una relación sexual puede llegar a servir pues el pene queda como más hinchado, con más flujo sanguíneo. Viene con unos anillitos de goma que a la vez se colocan en la base del miembro y sirven para mantener esa sangre allí, entonces si las arterias de manera habitual mantienen más flujo sanguíneo retenido, eso generaría el supuesto efecto de mayor grosor" agregó el especialista.

De esta manera, Victoriano desacreditó el rumor o la sospecha de que podría tratarse de un sex shop que estuviera por cerrar y quiso desprenderse de los juguetes en la vía pública. Y reforzó su teoría al aclarar que “los de la foto son productos de industria nacional y hoy la mayoría son importados”.

Y entonces, qué pasó con los juguetes del puente

En base a todos esos testimonios gráficos y desde su amplio conocimiento, concluyó en que “para mí se trata de alguien que se deshizo de su colección de juguetes sexuales, que tampoco es tan amplia como muchos dicen”.

“Tengo clientes que a partir de ese suceso me mandaron fotos con una colección mucho más importante que la que vimos en el puente. Para mí es una persona que los tenía, lo ha tirado a la basura y gente en situación de calle que ha revuelto su cesto se lo han llevado para esa zona”, estimó.

juguetes sexuales (1) Uno de los sex shop propiedad de Julio Victoriano.

Por último, aclaró por qué los juguetes estaban acompañados de preservativos: “Una vez abiertos los juguetes, si no tenés lugar seguro donde guardarlos recomendamos usarlos con preservativo para asegura el tema de la higiene” finalizó Victoriano. Lo cierto es que su sabiduría dada por la trayectoria e información brindada a este medio sirvió de una suerte de “curso acelerado” de juguetes sexuales y elementos eróticos.