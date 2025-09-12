Fuerte decisión: aplicarán el derecho de admisión por los incidentes en el partido de Cipolletti

Luego de la primera audiencia en los tribunales de Cipolletti, la fiscalía formuló cargos y dispuso del derecho de admisión en los partidos del Federal A.

El último jueves, pasado el mediodía, la fiscalía de la ciudad formuló cargos de derecho de admisión a ocho personas involucradas en los disturbios provocados en las afueras de La Visera de Cemento el pasado 31 de agosto, luego del encuentro ente el Club Cipolletti ante Ciudad Bolívar . Este viernes se llevará adelante la segunda audiencia, donde seguirán con las formulaciones a más implicados de los hinchas caracterizados de la “La 69”.

Después de una serie de investigaciones, la fiscalía determinó que las ocho personas imputadas el jueves pertenecen a un grupo de aproximadamente 40 personas que, según la acusación, arrojaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos, los vehículos estacionados y las instalaciones del club , al tiempo que proferían amenazas e incitaban a la violencia con frases como "van a cobrar todos" y "hay que bancar a Cipo, si no se va a pinchar todo" , según se detalló en la primera de las audiencias.

El fiscal de la causa, Diego Vázquez , sostuvo que los hechos de aquella tarde están encuadrados en delitos de intimidación pública , atentando también contra la autoridad de forma agravada. A su vez cargan con la responsabilidad de co-autores de los hechos. Desde la defensa no se plantearon objeciones y por el momento los acusados no prestarían declaraciones.

Detención hinchas Cipo En la esquina de Alem y 25 de Mayo se produjeron detenciones luego de los incidentes registrados en la cancha de Cipo. Captura video

Por su parte, el juez que intervino en la causa resolvió dar por formulados los cargos y habilitar la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Además, ordenó como medida cautelar la prohibición de acercamiento a todos los imputados a la Visera de Cemento durante los partidos de la primera división en el Torneo Federal.

Esta restricción regirá desde media hora antes hasta media hora después de cada encuentro. Para garantizar su cumplimiento, los imputados deberán informar previamente en la Comisaría Cuarta dónde permanecerán durante el desarrollo de los partidos.

El comunicado oficial de Cipolletti

En cuanto a la institución albinegra, durante las últimas horas de la noche del jueves, lanzó un comunicado oficial a través de sus redes sociales. “El Club Cipolletti informa a la comunidad que se ha resuelto en conjunto con la fiscalía de Río Negro, aplicar el derecho de admisión inmediato a los hinchas pertenecientes a la facción denominada 'La 69'”, detalló en su primer párrafo.

Además se le comunicó a todos los hinchas y socios que la Fiscalía le prohíbe a la “69”, que se ubica detrás del arco que da sobre el pasaje Kleppe, que “tendrá prohibido el ingreso al estadio con bombos, trompetas, banderas o cualquier tipo de elemento contundente”. Dicha determinación obedece a la preservación de la seguridad, el orden y la integridad de todos los que asistan a los encuentros de local.

Durante la audiencia del jueves se dejó firmeza sobre que aún quedan personas sin identificar, que habrían participado en los disturbios. Por lo tanto, la Fiscalía anticipó que podría convocar a algunos de los imputados para colaborar con la identificación de los restantes involucrados. Este viernes se espera una segunda jornada de formulación de cargos a quienes no pudieron asistir el primer día. La audiencia se espera para después del mediodía.