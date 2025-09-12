La Muni lanza la primera licitación del plan de asfalto para 104 cuadras

La obra de pavimento para Cipolletti contempla 214 cuadras en total. El objetivo es acompañar los trayectos del transporte público y las zonas de mayor densidad residencial.

El próximo 3 de octubre se llevará adelante la licitación pública de la primera etapa de la obra de asfalto para Cipolletti que abarcará 214 cuadras en total, de las cuales se intervendrán 104 en esta instancia inicial. El procedimiento tendrá lugar a las 15:30 horas en la sala de Conferencias del quinto piso del edificio municipal ubicado en Yrigoyen 379.

El intendente Rodrigo Buteler, destacó “Arrancamos con el plan de asfalto que anunciamos a comienzo de año. La primera licitación contempla el asfalto de 104 cuadras: Río Negro conectando norte con el sur, Chile para conectar este con oeste y Nahuel Huapi zona Las Calandrias CGT y Venezuela”.

La primera etapa del plan abarca los siguientes tramos: Río Negro entre González Larrosa y Esquiú , y entre Esquiú e Illia ; Chile entre Don Bosco y Perón ; Nahuel Huapi entre Maestro Espinosa y Nicaragua ; Venezuela entre Castello y Naciones Unidas ; y varias calles del sector suroeste del Distrito Vecinal, entre ellas Michay, Los Huemules, Las Jarillas, Domingo Savio y Los Tomillos .

El pavimentación también se ejecutará en zonas de alto tránsito y densidad residencial, para acompañar el recorrido que realiza el transporte público de la ciudad y principales flujos de circulación de personas.

“También abarcaremos un sector de Distrito Vecinal, 17 cuadras que son parte de trayecto del colectivo, sobre todo ahora que estamos licitando el nuevo servicio de transporte público para la ciudad” agregó el jefe comunal.

pavimento asfalto El presupuesto oficial destinado a esta primera etapa asciende a 4.385 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 13 meses.

El presupuesto oficial destinado a esta primera etapa asciende a 4.385 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 13 meses. Se trata de una inversión que busca dar respuesta a uno de los mayores reclamos de la comunidad de Cipolletti.

Desde el municipio señalaron que la ejecución de este proyecto no solo mejorará las condiciones de circulación de transeúntes, sino que también generará un impacto positivo en materia de seguridad vial y calidad de vida, al reducir la presencia de calles de tierra en sectores residenciales.

“Dijimos que era el año de la obra pública y estamos trabajando barrio por barrio con obras por todos lados” concluyó el intendente cipoleño.

AS-Cipolletti-Asfalto B°Anahi Mapu (Calle Lamarque)4OK.jpg Se trata de una inversión que busca dar respuesta a uno de los mayores reclamos de la comunidad de Cipolletti.

¿Cuánto le costará el asfalto a los cipoleños?

El Municipio de Cipolletti volverá a hacer una obra asfalto después de cinco años sin ejecutar proyectos por el alto costo de las obras de asfalto. Serán más de 200 cuadras en distintos barrios, con la operatoria ya tradicional en la ciudad: el Municipio financia el proyecto pero luego cobrará el 100% del costo a los frentistas.

El asfalto es una demanda recurrente en muchos barrios en los que los vecinos conviven con las complicaciones cotidianas de las calles de tierra. El polvo en suspensión, el barro ante la lluvia y hasta complicaciones para salir de la cuadra después de una tormenta son motivo suficiente para que muchos cipoleños exijan el asfalto en su calle.

buteler plano obra El pavimentación también se ejecutará en zonas de alto tránsito y densidad residencial

El costo de las obras fue el motivo del freno a los proyectos de nuevo asfalto. En noviembre de 2024, el propio jefe comunal había anticipado que para la Municipalidad era inviable en ese momento afrontar el costo del asfalto, dado que por cuadra en ese entonces, la proyección de costos estaba estimada en $50 millones. "Falta mucho asfalto en la ciudad y es un reclamo permanente de los vecinos, pero necesitamos que se acomoden los precios. El costo es tan alto que para el Municipio es muy difícil hacer una inversión", había declarado.

El monto que deberá afrontar cada vecino surge de la suma de vos valuaciones: el metro lineal de frente y el metro cuadrado de superficie. El primero tendrá un costo de 93.098,77 y por m2 de superficie se pagarán $4.059,22. Para una parcela tipo, entonces, el costo del pavimento es de $2.148.752,79.