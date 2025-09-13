Cipolletti: llega el finde con alerta amarilla por lluvias y viento fuerte

El pronóstico anticipó un ascenso de la temperatura en la región. Aunque también se prevén ráfagas de variada intensidad.

Tras una jornada previa primaveral, el pronóstico para este inicio de fin de semana en Cipolletti y la zona de influencia es temperaturas templadas, pero también de fuerte viento. Además, para la zona cordillerana se emitió una alerta amarilla por lluvias.

Este último viernes se vivió en el Alto Valle un día espléndido, con ascenso de la temperatura, buen tiempo y sin viento. Algunas de estas condiciones se mantendrán en los próximos días.

Cipolletti tendrá un sábado con buen tiempo y temperaturas agradables. Desde temprano la jornada comenzará con intervalos de nubes y claros, alrededor de 11 grados y un leve viento del suroeste. A media mañana el sol se impondrá, con registros que subirán hasta los 16 grados hacia el mediodía, aunque el viento aumentará su intensidad con ráfagas cercanas a los 60 km/h.

Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente, pero hacia el atardecer volverá a predominar el sol, alcanzando los 17 grados como máxima. Hacia la noche el tiempo se presentará despejado y más fresco, con marcas que descenderán a 12 grados. El viento rotará al oeste y luego al suroeste con intensidad leve, favoreciendo una noche tranquila en la ciudad.

viento cipolletti.jpg El viento estará presente durante el fin de semana.

Por otro lado, el sábado en Neuquén de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará el buen tiempo y las temperaturas templadas. Para la madrugada indicaron que el cielo estará mayormente nublado y la temperatura arrancará por los 12 grados. Aunque el viento soplará fuerte, entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que irán de 40 a 50 kilómetros por hora.

Ya en horas de la mañana el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 13 grados grados con viento de leve a moderado y ráfagas hasta 50 kilómetros por hora. Por la tarde se producirá un ascenso de la temperatura, alcanzará los 18 grados de máxima con viento fuerte en ascenso, con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Hacia la noche mermará un poco el viento, aunque se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Al igual que la temperatura que descenderá hasta los 13 grados.

Viento (1).JPG Maria Isabel sanchez

¿Ingreso de aire frío y lluvia?

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó aire frío durante este sábado en cordillera con lluvias y nevadas débiles. Habrá viento en la región del sudoeste con descenso de la temperatura durante el fin de semana. Irá de templado a cálido. No obstante, dominará el buen tiempo en el comienzo de la semana. El aire frío vendrá hacia el próximo fin de semana en Patagonia.

Anticipó para la región cielo mayormente despejado durante el día con una temperatura máxima de 17 grados con viento de 46 kilómetros por hora y ráfagas de 60 kilómetros por hora. Por la noche pronosticaron cielo cubierto con una temperatura que descenderá a los 2 grados, viento de 48 y ráfagas de 44 kilómetros por hora.

SMA-lluvia-sin-nieve-Fede.jpg Federico Soto

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado en la franja cordillerana, de norte a sur de la provincia. Las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico serán: Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y Sur de Aluminé.

Para el domingo el viento prácticamente no se sentirá, al menos con la intensidad de la jornada previa. En Neuquén estará con nubosidad variable y temperaturas entre los 10 grados de mínima y 19 grados de máxima.