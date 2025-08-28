Los incendios en viviendas en Cipolletti aumentaron un 64%: cuáles son las principales razones

Los incendios en viviendas crecieron en Cipolletti entre 2024 y 2025. El promedio de intervenciones mensuales de bomberos casi se duplicó.

Los incendios en viviendas de Cipolletti aumentaron de manera considerable en el último año , de acuerdo con los registros comparativos entre 2024 y 2025. Mientras que en el mismo período del año pasado se habían contabilizado menos de la mitad de los siniestros actuales, este año la cifra creció de forma preocupante, con un denominador común: la precariedad eléctrica en los barrios populares.

De acuerdo a los datos obtenidos por LMCipolletti , en el periodo enero - agosto de 2024 se registraron un total de 52 viviendas incendiadas , mientras que en el mismo periodo de este año, la cifra aumentó y se consolida en 89 casas afectadas . Lo que representa un incremento del 64,81% de las intervenciones.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, el sargento primero Gonzalo Cardozo explicó que la mayoría de los focos se originan en sectores donde el tendido eléctrico es irregular . “La mayoría son de barrios con precariedad eléctrica, que lleva a que se generen focos de incendios. También influye la calefacción, teniendo en cuenta los materiales con los que se fabrican esas casas. Predomina el factor accidental por instalaciones defectuosas, sobre todo en verano, cuando más se usa el sistema y se genera mayor consumo”, indicó.

La radiografía de los barrios populares

Según datos del Observatorio de Barrios Populares (actualizados hasta 2023), Cipolletti cuenta con 51 asentamientos informales que reúnen a 8.041 viviendas, donde habitan alrededor de 8.850 familias. Se trata de una de las ciudades con mayor concentración de barrios populares de Río Negro, que junto con Balsa Las Perlas representan el 60% del total de la provincia.

De esa cifra se desprenden estadísticas clave para comprender la vulnerabilidad frente a los incendios:

68,63% de las familias están enganchadas de manera irregular a la red eléctrica.

están enganchadas de manera irregular a la red eléctrica. 96,08% cocina con garrafas , mientras que un 3,92% lo hace con leña o carbón.

, mientras que un 3,92% lo hace con leña o carbón. En calefacción, 68,63% depende de leña o carbón, un 19,61% de energía eléctrica y apenas un 9,80% de gas en garrafa.

El cuadro deja en evidencia un escenario de riesgo constante. La combinación de materiales precarios, falta de gas natural y sobrecarga eléctrica configura un terreno fértil para los siniestros.

Crecimiento interanual y desafíos

El incremento de incendios en viviendas entre 2024 y 2025 confirma lo advertido por especialistas: las fallas eléctricas en sectores vulnerables son el principal factor. Mientras que el año pasado el promedio de intervenciones mensuales de bomberos rondaba entre 10 y 12, este año los registros muestran hasta 20 llamados vinculados a siniestros domiciliarios en un mes.

El crecimiento refleja no solo el deterioro de las condiciones habitacionales, sino también la presión sobre un sistema eléctrico irregular que no resiste la sobrecarga de verano ni la demanda de invierno.

Cipolletti, con más de 50 barrios populares, se encuentra en el epicentro de una problemática provincial. La falta de acceso a servicios básicos seguros no solo deriva en emergencias como los incendios, sino que también expone a miles de familias a riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad.

E.C.P BOMBEROS (1) En lo que va del año, los Bomberos Voluntarios de Cipolletti acudieron a 89 incendios de viviendas. Estefania Petrella

Programa para revertir la informalidad

Ante este panorama, la distribuidora eléctrica Edersa, en conjunto con el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Cipolletti, puso en marcha el Programa Provincial de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE).

El plan busca normalizar el servicio eléctrico en los barrios populares a través de la instalación de redes intradomiciliarias, colocación de nuevas redes externas, pilares, protecciones y todo lo necesario para garantizar seguridad.

Sebastián Busader, referente de Relaciones Institucionales de Edersa, explicó: “Se busca colocar un sistema eléctrico regular, que tenga calidad, previsibilidad y por sobre todas las cosas, llevarle seguridad a los sectores. Buscamos concientizar y educar al usuario, por eso hacemos un seguimiento permanente”.

El programa ya logró avances en barrios como Los Sauces, La Rivera, El Espejo 1, Martín Fierro, Puente Santa Mónica y Balsa Las Perlas. Próximamente comenzarán las obras en 2 y 10 de Enero.

Busader reconoció que en muchos de estos sectores no existe gas natural, por lo que en invierno las familias recurren a calefacción eléctrica o a la quema de leña, lo que dispara el consumo y agrava los riesgos. “Por eso apuntamos a un uso eficiente de la energía con este plan de regularización”, añadió.

Incendio en Ferri

El último incendio fatal en la ciudad

El sábado 23 de agosto, pasado el mediodía, un incendio trágico sacudió al barrio Ferri de Cipolletti. El fuego consumió por completo una vivienda y dejó como saldo dos personas heridas de gravedad. Una de las víctimas, con el 41% de su cuerpo quemado, falleció dos días después en el hospital, mientras que la otra sufrió quemaduras tipo A en el rostro y manos, de menor seriedad, aunque requirió curaciones.

Las llamas avanzaron con rapidez por la construcción de material con techo de chapa y machimbre en su interior, lo que facilitó la propagación hacia otra habitación de madera contigua. Durante las tareas de control, un bombero voluntario sufrió una descarga eléctrica, aunque fue asistido por el personal del SIARME y se recuperó sin complicaciones.

Uno de los hermanos de la víctima fatal responsabilizó a la empresa distribuidora de energía Edersa por el siniestro. En declaraciones radiales, Alejandro Soto sostuvo: “Mi hermano murió gracias al mal trabajo que hizo Edersa al tener un pilar que le faltaba una fase”. Según relató, el incendio comenzó cuando los cables de tensión se prendieron fuego en el exterior de la vivienda. “El golpe de corriente fue directo a mi casa. Ellos mismos me lo confirmaron y tengo testigos”, aseguró.