Las Perlas: vecinos tiraron abajo y quemaron la casa de una joven de mal comportamiento

En la toma El Cactus, de Las Perlas, los vecinos se hartaron de los insultos, agresiones y pésimo comportamiento de una joven, cuya casa derribaron y quemaron.

Tras varias denuncias policiales y judiciales sin resultados, pobladores de la toma El Cactus, de Las Perlas, decidieron derribar y quemar la casilla que habitaba una joven que no soportaban por sus insultos y agresiones permanentes.

Cansados de insultos y agresiones, los vecinos de la toma El Cactus, de Las Perlas, derribaron y luego le prendieron fuego a la casilla de una joven y polémica mujer, a quien echaron y no permitirán que regrese. De hecho, tras varias denuncias, la Justicia ha dispuesto ahora que la mujer no se acerque al asentamiento.

Los dramáticos acontecimientos ocurrieron el jueves pasado, luego que la joven se mostrara de nuevo agresiva con los habitantes del sector. Se espera que ahora se calme definitivamente la situación, aunque las andadas a las que ella es aficionada trascienden a otros puntos de la comunidad perlense e, incluso, al barrio Valentina Sur, de Neuquén.

Así lo refieren vecinos y vecinas de El Cactus, quienes afirman que la convivencia con la mujer, que es madre de una niña de alrededor de 12 años de edad, se había vuelto imposible. Su mal comportamiento data prácticamente de los comienzos de la toma, que se conformó solo hace un par de temporadas.

QUEMAN CASA VECINA PROBLEMATICA LAS PERLAS Pobladores del asentamiento El Cactus, de Las Perlas, se hartaron de las andanzas de una joven y le derribaron y le quemaron la casilla en la que vivía.

Se menciona que ella hasta haría exhibición de portar armas y no tendría empacho en insultar a los pobladores en la calle, sin muchos miramientos. Además, se habla que no escatima energías en lanzarles botellazos, por diestra y siniestra, y se afirma que habría llegado al extremo de dispararles tiros a las viviendas de quienes no son de su agrado.

Aparentemente, también se mostraría por demás intemperante ante los propios policías que han respondido a las denuncias de la gente y se han apersonado en el asentamiento para apaciguar los ánimos, llevar tranquilidad a las personas atacadas y poner orden en general.

De varios de los incidentes protagonizados por la mujer hay fotos y videos que han hecho circular los vecinos por las redes sociales y que han presentado a la Policía y a la Justicia para acompañar sus presentaciones y reclamos para que adopten las medidas del caso.

Servicios destruidos a hachazos

La semana pasada, los vecinos no se aguantaron más. Las agresiones se habían dirigido hacia los precarios servicios de que dispone la comunidad. A hachazos, la iracunda cortó la manguera que abastece de agua a todo el sector y también la conexión a la red eléctrica.

La bronca acumulada sobrepasó los límites de lo soportable y, con ánimo resuelto y destemplado, un grupo de vecinos aprovechó que en la casilla de la joven no había nadie y con furia destructiva echaron abajo la construcción. Tanta era la ira que después le prendieron fuego a las ruinas, que quedaron reducidas a cenizas.

Siempre según lo expresado por los pobladores, la Justicia decidió recientemente poner un freno definitivo al calvario de El Cactus y alrededores. La denunciada habría sido condenada a tres años de prisión en suspenso y, si vuelve a portarse mal, debería cumplir el castigo en la cárcel.

En Las Perlas, con tobillera

Producto de hechos anteriores no precisados por las fuentes de Las Perlas, por orden judicial la mujer portaba desde hace un tiempo una tobillera electrónica para su control y seguimiento. Ahora, se le habría colocado una tobillera nueva, más segura, y no podría aventurarse más allá de la vivienda de su madre, ubicada no muy lejos de la toma.

La prohibición de acercarse al asentamiento rige, en particular, para tres vecinos afectados por las agresiones. Pareciera que con esto y con lo demás resuelto por la ley, sería suficiente. Pero los habitantes dicen que la chica hace pésima gala de un carácter indomable y tiene parientes que no serían nenes de pecho.