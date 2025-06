Cinco días sin agua en Balsa Las Perlas: los vecinos reclaman por una nueva rotura de la bomba

Los vecinos de Balsa Las Perlas atraviesan una situación crítica desde hace cinco días por la falta total de agua potable, a raíz de una nueva rotura en la bomba sumergible de captación que abastece a Costa Esperanza , el sector más poblado de la zona. La problemática, que no es nueva, reavivó los reclamos hacia el Municipio de Cipolletti por la falta de respuestas estructurales y la demora en los trabajos de reparación.

La bomba en cuestión es un equipo fundamental en el sistema de provisión de agua para cientos de familias de Las Perlas. Sin embargo, nuevamente quedó fuera de servicio, al igual que ocurrió el año pasado. Según denuncian los vecinos, la falla no es producto del uso prolongado, sino de una deficiente instalación.

Walter , vecino, expresó su malestar en diálogo con LM Cipolletti : “ La rotura se debe a la instalación. No tiene los protectores que corresponde colocar, por eso se quemó también el año pasado. Es una bomba que debería tener una vida útil de al menos diez años ”. Su testimonio pone en duda la calidad de los trabajos técnicos realizados anteriormente y expone una posible negligencia que agrava la vulnerabilidad del sistema.

casa captacion bomba agua balsa las perlas.jpg La bomba sumergible de captación de agua se encuentra sin funcionar y pronta a ser analizada por los técnicos del Municipio. Gentileza

Frente a la falta de agua potable, la única alternativa implementada hasta el momento es el llenado del tanque comunitario del paraje, pero los vecinos advierten que esta medida resulta insuficiente: “Están llenando el tanque, pero es muy precario, no alcanza a abastecer a todos. Recién hoy empezaron a traer agua con el camión y ya llevamos cinco días sin servicio”, agregó Walter.

Además del perjuicio cotidiano que significa no contar con agua para cocinar, higienizarse o limpiar, la situación preocupa aún más por las bajas temperaturas, la presencia de niños, personas mayores en Las Perlasy el agravante de nuevos feriados para esta semana.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (17).JPG Sebastián Fariña Petersen

El Municipio respondió

Desde el Municipio, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó que los técnicos están evaluando el estado de la bomba para determinar si puede repararse. “Tenemos que sacar la bomba para diagnosticarla, la van a sacar mañana (miércoles). Se le hicieron las mediciones y hay que ver si el bobinado está en condiciones. Si no es reparable, habrá que reemplazarla”, confirmó.

Sin embargo, el funcionario advirtió que conseguir una nueva bomba podría demorar: “Es una bomba mucho más grande que las habituales. No hay stock en el mercado, así que es una situación que debemos ir resolviendo paso a paso. Pero hasta no saber si es reparable, no vamos a avanzar con la compra de una nueva”.

La falta de certezas sobre los plazos genera incertidumbre y tensión entre los vecinos que visibilizan el reclamo y pedido a través de las redes sociales y en persona sobre la oficina del delegado municipal.