"La periferia de un mundo periférico": el reclamo de los vecinos de Balsa Las Perlas

“ La problemática de Balsa Las Perlas es vieja, tiene más de 20 años y se ha resuelto en forma muy precaria ”, afirmó Aldo Villavicencio a LM Cipolletti . Según relató, hace un mes se rompió una bomba que abastecía a varios barrios , y la respuesta del municipio fue colocar una bomba más pequeña que no alcanza a cubrir ni la mitad de la demanda actual. Como parte de la reunión, los vecinos hicieron entrega al secretario de un proyecto integral de agua para una población estimada en 25 mil habitantes, con proyección a 100 mil para 2050. “ No podemos seguir parchando situaciones. Esto tiene que resolverse de entrada ”, insistió Villavicencio.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (6).JPG El vecino Aldo Villavicencio le entregó en persona al funcionario, un proyecto para la provisión de agua potable en el barrio. Sebastián Fariña Petersen

Pero el agua fue solo el comienzo. En la voz de los vecinos se repitieron reclamos por la falta de servicios básicos, infraestructura y seguridad. “Balsa Las Perlas es la periferia de un mundo periférico”, lamentó Villavicencio. “No tenemos luz como la gente, estamos colgados; no tenemos agua regularizada, ni educación, ni salud, ni calles asfaltadas, ni iluminación urbana. Cosas elementales no tenemos”.

Camila Amorín, criada en el barrio, agregó que “la falta de agua, de seguridad y de interés político es de toda la vida. Servicios no tenemos ninguno, salvo la luz que ni siquiera está regularizada”. En su testimonio también apuntó directamente contra el delegado Aimasso. “Estamos pidiendo su destitución porque vemos un desinterés total. Hoy, mientras se hace esta reunión con el secretario de Gobierno, el delegado ni siquiera está presente, y su oficina está acá nomás”, denunció.

Reclamos de vecinos de Balsa de Las perlas.mp4

La inseguridad del barrio, otro punto de urgencia

Otro punto crítico es la inseguridad, una problemática que afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas del lugar. Silvia Farías, otra vecina, explicó que “tenemos una comunidad que creció muchísimo y está muy expuesta. Los chicos circulan todos los días por calles oscuras y sin control. Cuando los vecinos se van a trabajar, se meten a las casas a robar”.

Farías también cuestionó el estado de la Subcomisaría 82, que cuenta solo con tres efectivos y un patrullero. “Cuando trasladan un detenido a Cipolletti, queda un solo policía en todo Balsa Las Perlas. Es insostenible. Pedimos una audiencia con el comisario inspector Javier Yáñez para exigir más recursos”, adelantó.

SFP Balsa las Perlas (15).JPG Los vecinos indican que la subcomisaría 82 cuenta con un solo móvil policial y tres efectivos para toda la superficie y los más de 20 mil habitantes. Sebastián Fariña Petersen

"No existe el super estado que viene y soluciona todo"

Frente al aluvión de quejas, el secretario Julio Dijkstra reconoció que la reunión fue mucho más que un encuentro por el problema del agua. “Comenzamos a atender reclamos históricos. Queremos poner en agenda qué podemos hacer y cómo nos comprometemos todas las partes para resolver esto progresivamente”, señaló.

Sobre la urgencia por la falta de agua, Dijkstra afirmó que “ya estamos solucionando el problema de la bomba”, aunque dejó en claro que no hay soluciones mágicas. “No existe el super estado que viene y soluciona todo. Pero la demanda del agua quedó como uno de los principales temas de urgencia”.

Además, el funcionario informó que desde el municipio se está trabajando para avanzar en la entrega de certificaciones dominiales, un paso que permitiría a los vecinos comenzar a formalizar sus propiedades. “No es una escritura, pero sí una certificación que plantea un orden y les permite dar de alta servicios o sacar un crédito”, explicó.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (8).JPG Julio Dujka, secretario de Gobierno del Municipio encabezó el encuentro. Sebastián Fariña Petersen

En relación con el pedido de destitución del delegado Aimasso, Dijkstra se mostró cauto. “Voy a leer el petitorio y hablar con Carlos, que es una persona que tiene historia en Las Perlas y que ha dado mucho. Entiendo la demanda de los vecinos, pero estamos trabajando. Desconozco por qué no estuvo presente hoy”.

La reunión terminó con promesas, documentos entregados y una expectativa moderada. Como dijo Villavicencio, “confiamos, pero esa confianza vamos a ver cómo va”. Mientras tanto, en Balsa Las Perlas la postergación se sigue sintiendo, con una población que supera los 20 mil habitantes e incluso la idea de sostener la autonomía del municipio de Cipolletti para pasar a ser cabecera del departamento El Cuy, un proyecto largamente postergado.