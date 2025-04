Denuncian falta de agua desde hace más de dos semanas en Balsa las Perlas ¿Qué dijo el Municipio?

"Hace 15 días que no tenemos agua , nos largan agua 20 o 30 minutos por día ", expresó Karina y agregó: "Tenemos que ir a buscar agua a la estación de bombeo de Neuquén, cerca del destacamento. Son muchos kilómetros y acá hay mucha gente adulta que no puede hacer eso".

La vecina del lugar también aseguró que, según le informaron en una reunión vecinal, el restablecimiento total del servicio podría concretarse recién en mayo: "No se puede vivir así, no tenemos para bañarnos, para lavar, para nada". Además, cuestionó la respuesta institucional que recibió: "Cuando fui a la municipalidad, me dijeron que el reclamo tenía que hacerlo por escrito", agregó.