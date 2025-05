En Las Perlas vuelven a la carga con el reclamo de autonomía

Cobra renovada actualidad en Las Perlas el viejo reclamo de autonomía. Las carencias siguen siendo muchas y la población no para de aumentar aceleradamente.

En la comunidad de Las Perlas vuelve a hacerse sentir el reclamo de autonomía del poblado, que en la actualidad depende del Municipio de Cipolletti. Desde los tiempos del ex intendente Julio Arriaga, fallecido en 2023, que en la comuna local se viene considerando la posibilidad de acceder a la demanda de los perlenses, pero sin llegar a materializarse.

Recientemente, un grupo de vecinos de la comunidad se reunió con el secretario de Gobierno municipal, Julio Dijkstra , para hacerle conocer una serie de planteos que tienen que ver con los problemas permanentes que enfrentan en materia de servicios y para solicitarle la remoción del delegado municipal Carlos Aimasso , quien no estuvo presente en la ocasión y recibió severas críticas.

BASURA ACUMULADA EN LAS PERLAS.jpg Los vecinos de Las Perlas se quejan permanentemente de las carencias y dificultades que sufre su comunidad. La proliferación de microbasurales es una de las críticas que se reitera.

En la época de la incorporación, la comunidad no pasaba de unos pocos centenares de personas, así que poco pudieron hacer ante la situación. Con los años, la cantidad de habitantes se ha multiplicado enormemente y en la actualidad ya superaría las 20.000 personas. Atender desde Cipolletti, distante unos 20 kilómetros, los requerimientos de semejante número de vecinos se vuelve cada vez más complicado. Y más en tiempos de ajustes y recortes en el Estado.

Fue el recordado ex intendente Arriaga quien, a principios de los años 2000, propició las primeras iniciativas para concretar la autonomía, con una política que retomó y profundizó su sucesor como jefe comunal el actual gobernador Alberto Weretilneck. Otros ex mandatarios locales, como Abel Baratti y Claudio Di Tella, también se mostraron proclives a desarrollar la propuesta de autonomía, pero no avanzaron.

El vecino Néstor Padilla, un histórico referente cooperativo y barrial perlense, dio a conocer un texto donde se reflexiona sobre la realidad de su pueblo, desde la perspectiva del reclamo autonomista. Padilla fue uno de los pobladores que encabezó los planteos a favor de la autonomía cuando, hace más de 15 años, el asunto alcanzó más notoriedad pública. Desde entonces, no ceja en su empeño, pese al tiempo transcurrido.

Las Perlas fue Comisión de Fomento

En el escrito, se enfatiza que “pareciera que fue ayer, pero no. El año próximo se cumplirán 40 años de aquel 5 de julio de 1986 cuando muchos funcionarios de Cipolletti, conjuntamente con otros de Viedma, y asociados a los desarrolladores inmobiliarios afanados por desarrollar la Margen Sur, perpetraron la cuestionada ley 2189, que terminó destruyendo la incipiente autonomía que tenía Las Perlas como Comisión de Fomento creada por ley”.

Desde aquellos tiempos hasta la actualidad, “siempre fue incumplido todo aquello que rezan los compromisos orgánicos y legislativo para con nuestro pueblo. Hipotéticamente, muchas son las excusas, la lejanía y la distancia, la falta de rionegrinidad de los habitantes perlenses. Lo cierto es que todos estos años pasados han sido consideradamente perdidos si lo comparamos con los propósitos autonomistas” de la comunidad.

Y es que la alternativa de contar con organización territorial propia está amparada por las características del poblado y por la Constitución Provincial, de la que en el texto se citan los artículos 226 y 242. Además, se podría invocar la propia ley 643 que “crea y regula las Comisiones de Fomento aún vigente”.

Consecuencias de la falta de autonomía

En contraste con los resultados positivos que podría traer aparejada la autonomía, “la calidad estatutaria de Delegación Municipal ha provocado un retraso y un deterioro socio institucional sin precedentes”.

En el documento, se indica que “la actualidad muestra un poblado en crisis por la tremenda explosión demográfica que día a día carcome la débil y frágil infraestructura que tiene la Municipalidad cipoleña. El colapso tiene raíz y convive cotidianamente con los habitantes”, lo que se observa en la “precarización e inexistencia de los servicios básicos y elementales ”.

Al respecto, se enumera la carencia de las prestaciones de agua potable, cloacas y gas, el hacinamiento escolar, los inconvenientes con la seguridad, las dificultades en materia de salud pública, el mal estado de las calles y la acumulación de basura en varios sectores, los llamados microbasurales.

En la dirigencia provincial y local “han fracasado y nos truncaron el derecho a la emancipación social perlense. ¿Qué pensar? ¿O dejados o falta de actitud política? Lo cierto es que somos un pueblo y la postura de la gente es perlense, no cipoleños y mucho menos” una neuquenización. “¿O será que a algunos les conviene esta ambigüedad?

El rumbo está trazado

Así las cosas, “la población marca un rumbo autonomista y así lo demuestra por cuanto se ha desenvuelto para alcanzar lo mínimo e indispensable en cada barrio que constituye Las Perlas”.

En conclusión, se afirma que “para el bien de todos, gobierno y comunidad, ¿no es mejor consolidar la rionegrinidad, no es más importante que la provincia articule y agilice la puesta en marcha del desarrollo autonomista conjuntamente con los vecinos, las instituciones, las cooperativas, las organizaciones sociales? Pueblo pobre pero digno”.

Se añade que “si hay alguien que tiene compromiso” con la autonomía perlense es el propio gobernador Alberto Weretilneck, quien es “conocedor de toda la historia política de Las Perlas”, a partir de los dos mandatos que cumplió como intendente de Cipolletti. “Aún esperamos que el compromiso se cumpla. Tarde o temprano va a ocurrir. Las Perlas es un pueblo y se convertirá en un municipio autónomo de Río Negro. Para eso hemos y seguimos trabajando”.