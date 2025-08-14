Balsa Las Perlas: la biblioteca que sueña con su cine teatro y celebra a las infancias en Cipolletti

La Biblioteca Popular de Balsa Las Perlas celebra el día de las infancias con un evento en el Complejo Cultural Cipolletti para lograr nuevas obras.

La Biblioteca Popular Quimun de Balsa Las Perlas celebrará el día de las infancias en el CCC.

En el corazón de Balsa Las Perlas , la Biblioteca Popular Quimun lleva dos décadas siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y cultura. Nació en 2004, cuando un grupo de vecinos decidió dar nueva vida a un pequeño edificio que había funcionado como refugio para el personal que operaba la balsa del río. Con la inauguración del puente, ese lugar quedó vacío y, ante la falta de espacios públicos, surgió la idea: “Hagamos una biblioteca”.

Reconocida oficialmente como biblioteca popular en diciembre de ese año, desde entonces no ha cerrado sus puertas. “ Atendemos todos los días de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 14. Vienen vecinos a buscar libros, hacer copias, imprimir, usar las computadoras o el Wi-Fi. También somos un punto de información comunitaria ”, explicó a LM Cipolletti Leonor Moix , presidenta de la comisión directiva.

La Quimun es más que un lugar de lectura , allí funciona también la Radio Comunitaria Quimunché, que desde hace cinco años transmite contenidos locales y culturales.

Biblioteca Balsa Las Perlas (1) El espacio es utilizado a diario por vecinos de Balsa Las Perlas, una comunidad de más de 15 mil habitantes. Gentileza

Sueños y desafíos

Hoy, la biblioteca enfrenta grandes objetivos. El primero es ampliar el alcance de la señal de la radio. Actualmente transmiten con dipolos a 15 metros de altura y quieren elevarlos a 30 metros con una torre propia para que toda la comunidad pueda escucharla por aire, sin depender de internet.

El segundo es construir una rampa de accesibilidad. “Nuestra biblioteca está a 1,20 metros sobre el nivel de la calle. Nos visitan muchos adultos mayores y personas con movilidad reducida, y queremos que puedan acceder sin dificultades”, cuenta Moix.

A esto se suma un anhelo a largo plazo, con la construcción de un pequeño cine teatro con capacidad para 100 personas que funcione como salón de usos múltiples para talleres, clases de apoyo y actividades culturales.

Biblioteca Balsa Las Perlas (2) Con lo recaudado, buscan cumplir objetivos de obras como rampas de accesibilidad y el sueño de su propio cine teatro en el barrio. Gentileza

Una jornada para las infancias y la comunidad

Para acercarse a estas metas, la Quimun organiza una jornada especial dedicada a las infancias el martes 19 de agosto en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC). Será un día entero de espectáculos y actividades culturales con entrada a valor accesible: un bono contribución de $4 mil.

La propuesta comienza con la obra de títeres Río con historias, con funciones a las 10 y 14:30. Luego, el Museo Ameghino presentará una exposición de réplicas de dinosaurios y charlas didácticas a las 11 y 15.30.

El cierre será a las 17 con una varieté de circo solidaria donde artistas locales donarán su talento. Nino en rueda alemana, Pali en acrobacias y equilibrio, Luli Acrotelas, el dúo Sinergia en trapecio, Roque Robusir con aro aéreo y Salomé Lira.

“Vamos a estar todo el día en el complejo, llevando cuentos y libros que nos encantan para compartir. También estará Cilantro Clown, nuestro clan favorito que siempre acompaña los eventos”, adelantó Moix.

Embed

Cultura que crece con la gente

La Biblioteca Popular Quimun es un ejemplo de gestión comunitaria sostenida en el tiempo. No depende de grandes presupuestos, se mantiene gracias al compromiso de vecinos y voluntarios, aportes solidarios y proyectos culturales que buscan fortalecer el tejido social de Balsa Las Perlas, una comunidad de más de 15 mil habitantes.

“No sabemos si con este evento alcanzaremos para todo, pero sí para empezar. Lo importante es dar el primer paso”, dice Moix, convencida de que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones colectivas.